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2019-12-15T08:04+0300
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Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
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РИА Новости

Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия

08:00 15.12.2019 (обновлено: 08:04 15.12.2019)
153708
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции белорусской оппозиции
Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции. Архивное фото
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
Все материалы
Тревожные вести приходят из Гонконга, который с лета сотрясается гражданскими протестами. Украинцев массово заворачивают уже в зоне прилета, задерживают, а затем и депортируют. Как свидетельствуют пострадавшие, — "иногда долго допрашивают, а иногда просто видят обложку паспорта и, даже не открывая, объявляют, что, мол, визовые требования нарушены". А ведь у Украины с Гонконгом безвизовый режим, позволяющий две недели осматривать достопримечательности мегаполиса.
Так совпало, что отказ в гостеприимстве случился буквально сразу после того, как украинские активисты, татуированные стилизованными, а то и классическими свастиками, обнаружились на местном майдане. Боевик "Азова" Маляр, одесский убийца Стерненко, совмещающий учебу в киевском университете с дальними революционными командировками, и несколько персонажей из той же правосековской когорты подбадривали митингующих и делились с ними опытом государственного переворота. Фото их демонстративного присутствия среди митингующих стало, очевидно, последней каплей, после которой гонконгские власти решили: хватит.
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Что мы имеем? Разумеется, попытку экспорта киевского Майдана в самом чистом виде. Имплантацию тех же идей, инструментов и технологий, которые отлично сработали на Украине. Иногда это прямо добуквенное совпадение. Маски, балаклавы. Попытки нападений на силовиков. Требование отменить "диктаторские законы". Свидетели говорят, что местным недовольным "антимайдановцам" кричат: "чемодан, вокзал, Китай". Даже выкрики "слава Гонконгу — героям слава" — абсолютная калька бандеровского приветствия.
Конечно, личное присутствие нацистствующих радикалов из Киева не возникло на пустом месте. Задолго до их появления среди местных бузотеров американцы (а мы знаем, что залогом цветной революции непременно является присутствие специальных граждан Сияющего Града на Холме) несколько раз показывали фильм о киевском Майдане, снятый в жанре глубоко пафосной слезоточивой агитки. И, говорят, показанное на огромных плазменных экранах глубоко потрясло местную публику и вдохновило ее следовать украинскому примеру. Украинские биколоры мелькали там и сям среди бунтовщиков как символ борьбы за свободу и либеральные ценности задолго до приезда азовцев в Гонконг; а украинские инструкторы консультировали лидеров протеста, наставляя их по известной методичке Шарпа, как говорят злые языки, за гонорары.
Даже после того как потенциальных гостей перестали пускать в город, флаги с местного майдана никуда не делись. Завернутые в жовто-блакытные полотнища китайцы выглядят экзотично, но никакого когнитивного диссонанса не ощущают. Инструкторам и активистам удалось так радикально заморочить голову местным, что они стали вслух мечтать о жизни "как на Украине".
Что ж. Чем дальше будут продвигаться гонконгцы в следовании примеру украинцев, тем более реалистичной станет перспектива "жить как на Украине" со всеми подробностями. Например, ВВП на душу населения Гонконга сегодня составляет более 46 тысяч долларов, в то время как украинский показатель — 2 639.
Зачем украинцам Гонконг? Ослабление Китая любой ценой — намерение сюзеренов, вложившихся в украинский Майдан не только для того, чтобы язвить им Россию, но и для того, чтобы вырастить орду инструкторов, способных нести вирусные токсичные технологии далее со всеми остановками, да хоть бы и за тыщи километров от дома.
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Кстати, украинские политологи уже нашли виноватых в нашествии украинских наци на гонконгские пажити. Это, разумеется, Россия, которая-де специально нанимает самых одиозных активистов вроде татуированных боевиков "Азова", чтобы те делали фотоотчеты, которые затем публикуют мировые медиа в целях запугивания обывателя. И таким образом Россия дискредитирует как революционный Гонконг, так и украинских патриотов.
Впрочем, с Китаем сильно не забалуешь, поэтому украинские власти официально заявляют, что, мол, никого туда не посылали и даже в уме не держали, потому что желаем с Китаем дружить и вести взаимовыгодное сотрудничество.
…Основное внимание украинских экспортеров революции направлено, конечно, на страны ближнего зарубежья. С Грузией у украинских радикалов давние прочные связи.
В этом случае трудно сказать, кто кому что экспортирует, потому что обе страны одновременно и доноры, и реципиенты одного и того же формата государственных переворотов, густо замешанных на русофобии и стремлении максимально ослабить Россию.
А вот с Белоруссией ситуация проще. Местные змагары — настоящие младшие братья украинских майданщиков, охотно и буквально наследующие все технологии украинцев. Их усилия объединяет ряд медиа, среди которых выделяется одно, финансируемое правительством Польши. Сегодня белорусские активисты-радикалы пытаются раскачивать ситуацию с созданием Союзного государства России и Белоруссии. Никаких новых идей. Передовые отряды украинских технологов, обучение которых и так уже обошлось в немалые суммы американским и иным налогоплательщикам, давно консультируют белорусских искателей Европы. Ситуация раскачивается по отработанной программе, в которой самым ярким моментом является борьба за родную белорусскую мову, которая в стране сегодня выглядит скорее экзотикой, но которую змагары надеются насильственно навязать как всеобщую и обязательную. Белорусизацию планируется провести совершенно по украинской кальке: уже сегодня активисты скандалят в общественных местах, заявляя о том, что не понимают "парузски", и требуя от кассиров и продавцов обслужить их на мове.
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Достаточно почитать белорусские паблики, чтобы убедиться, насколько велика роль украинских активистов в модерировании дискуссий о будущем страны, как напористо они создают дискурс, как жестко расправляются с оппонентами, налетая стаей и морально уничтожая критиков. Многие из них участвовали в карательной операции в Донбассе, а теперь воюют на идеологическом фронте, инструктируя белорусских побратимов.
Основные посылы змагаров — абсолютная калька с майданных лозунгов: "Нет капитуляции", "Нет Таежному союзу" (так называют ТС украинские идеологи еще с домайданных времен), "Верните нам нашу мову!", "Беларусь — это Европа". В рамках борьбы за незалежность разгоняется ненависть к правоохранителям, которых интенсивно расчеловечивают с подачи тех же инструкторов. И конечно, скачки с известными речовками. И в качестве ультимативного мастхэва, разумеется, переписывание истории. Что называется, найдите пять отличий.
Белорусские радикально-русофобские активисты не брезгуют выступить с украинскими бандеровцами единым фронтом, а напоминание о том, что Хатынь, например, как и еще десятки белорусских деревень, сожгли именно украинские полицаи, воспринимают с раздражением и агрессией.
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Протесты в ГонконгеЕвромайданСоюзное государствоГонконгБелоруссияРоссияУкраинаАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Большинство людей всегда тупое стало. Это математический факт. Но дело не в этом. Среди этих заводил идейных 3%. В основном там отбросы с корыстными интересами. Достали уже эти националисты и власть, которая не может их приструнить. Что на Украине слабак Янукович, что тут Лукашенко замялся. "Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия" (с)
15 декабря, 09:28
Juras Слободчиков
27700105
И куда смотрят белорусские власти? Ждут пока страну опустят в хаос? Нужно сейчас действовать. Пока нацыки не распространили на молодёжь свои идеи. Потом будет укранизация Белоруссии, пример под носом.
15 декабря, 09:09
argon22
26810005
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