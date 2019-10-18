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РИА Новости

Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге

15:20 18.10.2019 (обновлено: 23:27 18.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.
Дипломат отметил, что подобное вмешательство осложняет урегулирование ситуации в регионе.
"Вроде бы они (украинцы. — Прим. ред.) ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП — около 20 тысяч долларов", — цитирует дипломата "Комсомольская правда".
Посол подчеркнул, что сепаратистские цели протестующих недостижимы. "Но гарантировать жизнь на уровне украинцев — это возможно", — резюмировал он.
По данным МВФ, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Гонконге в 2018 году составил более 64 тысяч долларов, на Украине — более девяти тысяч.
В Гонконге на протяжении нескольких месяцев проходят акции протеста из-за закона об экстрадиции. С 4 октября началась новая волна — в связи с запретом властей на ношение масок во время акций и массовых собраний. Помимо этого, митингующие требуют независимого расследования действий полиции и освобождения задержанных участников манифестаций. Также они настаивают на отмене официальной характеристики акций как беспорядков и проведения прямых выборов членов Законодательного совета и главы исполнительной власти.
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Протесты в ГонконгеЧжан ХаньхуэйГонконгКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Но гарантировать жизнь на уровне украинцев — это возможно"! Это пять! 😂😂😂😂
18 октября, 16:15
Сергей Серый
302370105
Украина решила экспортировать Майдан?! Результатом действительно может стать то что развитый Гонконг станет жить как Украина, в нищите, разрухе и в гражданской войне. Думаю что не об этом мечтают Гонконцы.
18 октября, 16:22
PNPoseidon Neptun
14271006
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