Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.

Дипломат отметил, что подобное вмешательство осложняет урегулирование ситуации в регионе.

"Вроде бы они (украинцы. — Прим. ред.) ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП — около 20 тысяч долларов", — цитирует дипломата "Комсомольская правда"

Посол подчеркнул, что сепаратистские цели протестующих недостижимы. "Но гарантировать жизнь на уровне украинцев — это возможно", — резюмировал он.

По данным МВФ, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Гонконге в 2018 году составил более 64 тысяч долларов, на Украине — более девяти тысяч.