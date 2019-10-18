Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.
Дипломат отметил, что подобное вмешательство осложняет урегулирование ситуации в регионе.
"Вроде бы они (украинцы. — Прим. ред.) ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП — около 20 тысяч долларов", — цитирует дипломата "Комсомольская правда".
Посол подчеркнул, что сепаратистские цели протестующих недостижимы. "Но гарантировать жизнь на уровне украинцев — это возможно", — резюмировал он.
По данным МВФ, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Гонконге в 2018 году составил более 64 тысяч долларов, на Украине — более девяти тысяч.
В Гонконге на протяжении нескольких месяцев проходят акции протеста из-за закона об экстрадиции. С 4 октября началась новая волна — в связи с запретом властей на ношение масок во время акций и массовых собраний. Помимо этого, митингующие требуют независимого расследования действий полиции и освобождения задержанных участников манифестаций. Также они настаивают на отмене официальной характеристики акций как беспорядков и проведения прямых выборов членов Законодательного совета и главы исполнительной власти.