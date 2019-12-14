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Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
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РИА Новости

Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе

23:37 14.12.2019 (обновлено: 23:39 14.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что заявление МИД Украины о возможности введения в Донбасс миротворцев продолжают линию бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулировать конфликт на основе минских договоренностей.
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"Идут дорогой Порошенко. Своей фантазии у команды Зеленского нет. Читать не умеют. Понять, что написано в Минских договоренностях не могут и не хотят. 73 процента проголосовавших за Зеленского могут быть уверены, что выбрали Порошенко-лайт", - написал Соловьев в Telegram.

Вопрос введения миротворцев

Украина уже не раз выступала с идеей введения миротворцев ООН в Донбасс. В Киеве настаивают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией.
Президент Владимир Путин, со своей стороны, поддержал предложение о введении миротворческого контингента на юго-восток Украины, но подчеркнул, что миссия должна располагаться только на линии соприкосновения, а ее функцией может быть только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)ЛНРДНРВадим ПристайкоПетр ПорошенкоМИД УкраиныУкраинаВ мире
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