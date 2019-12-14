Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что заявление МИД Украины о возможности введения в Донбасс миротворцев продолжают линию бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулировать конфликт на основе минских договоренностей.
"Идут дорогой Порошенко. Своей фантазии у команды Зеленского нет. Читать не умеют. Понять, что написано в Минских договоренностях не могут и не хотят. 73 процента проголосовавших за Зеленского могут быть уверены, что выбрали Порошенко-лайт", - написал Соловьев в Telegram.
Вопрос введения миротворцев
Украина уже не раз выступала с идеей введения миротворцев ООН в Донбасс. В Киеве настаивают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией.
Президент Владимир Путин, со своей стороны, поддержал предложение о введении миротворческого контингента на юго-восток Украины, но подчеркнул, что миссия должна располагаться только на линии соприкосновения, а ее функцией может быть только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.