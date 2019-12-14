Украинские министры попросили повысить им зарплату

КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи, сообщил министр кабинета министров Многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи, сообщил министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.

"Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи", - сказал Дубилет в интервью телеканалу "Наш"

По его словам, не у всех есть такая "финансовая подушка", как у него. Дубилет является соучредителем мобильного банка Monobank.