Украинские министры попросили повысить им зарплату

КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи, сообщил министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
"Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи", - сказал Дубилет в интервью телеканалу "Наш".
По его словам, не у всех есть такая "финансовая подушка", как у него. Дубилет является соучредителем мобильного банка Monobank.
Он отметил, что низкие зарплаты отпугивают многих специалистов, которые "для государства бы 100 раз окупились".
11 декабря, 07:58Граждане России назвали размер справедливой минимальной зарплаты