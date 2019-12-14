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2019-12-14T22:01+0300
https://ria.ru/20191214/1562401816.html
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
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РИА Новости

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

21:35 14.12.2019 (обновлено: 22:01 14.12.2019)
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© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
© REUTERS / Alexander Ermochenko
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
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"От Киева ждут шагов к миру"

Сенатор Алексей Пушков заявил о невозможности реализации подобного сценария. Он отметил, что в Киеве должны сосредоточить усилия на отведении вооруженных сил от линии соприкосновения, а не фантазировать на тему привлечения миротворческого контингента. Политик подчеркнул, что без согласия России в Совете Безопасности ООН отправка миротворцев не состоится.
"В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий", — написал он в Twitter.
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"Толка никакого нет"

Его коллега Франц Клинцевич также скептически отнесся к идее украинских властей об участии миротворческого контингента в урегулировании конфликта. Он назвал подобный сценарий развития наихудшим.
Также он подчеркнул, что международные организации попустительски относятся к ситуации в Донбассе.
"По 50-60 обстрелов было и раньше и сейчас есть, они же на это не реагируют, а люди медленно, по два, по три — ребенок, старик, женщина — уходят из этой жизни. Таковы реалии жизни в Донбассе. Давайте подождем, посмотрим", — сказал он телеканалу "360".
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
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Вопрос введения миротворцев

Украина уже выступала с идеей введения миротворцев ООН в Донбасс. В Киеве настаивают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией.
Президент Владимир Путин, со своей стороны, поддержал предложение о введении миротворческого контингента на юго-восток Украины, но подчеркнул, что миссия должна располагаться только на линии соприкосновения, а ее функцией может быть лишь обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРАлексей ПушковФранц КлинцевичВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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14 декабря, 21:53
ОВОлег Викторович
13810006
Главное - чтоб не ставили миротворцев между Россией и Украиной, потому что в этом случае мы не сможем им поставлять оружие. Иначе - чего бы это "от России зависит", если мы не являемся стороной конфликта?
14 декабря, 21:52
ПСПетр Симонов
9102393
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