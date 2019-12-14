В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе

В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе

"От Киева ждут шагов к миру"

"Толка никакого нет"

Также он подчеркнул, что международные организации попустительски относятся к ситуации в Донбассе.

Вопрос введения миротворцев

Украина уже выступала с идеей введения миротворцев ООН в Донбасс. В Киеве настаивают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией.