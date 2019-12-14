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В ГД рассмотрят проект о звании "Город трудовой доблести" 16 декабря
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РИА Новости

В ГД рассмотрят проект о звании "Город трудовой доблести" 16 декабря

21:24 14.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Совет Госдумы 16 декабря в приоритетном порядке рассмотрит президентский законопроект о присвоении звания "Город трудовой доблести", сообщила пресс-служба Государственной Думы.
"В понедельник, 16 декабря, законопроект будет рассмотрен Советом ГД в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин уже направил законопроект в профильный Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.
В законопроекте прописано, что "звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".
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Великая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияОбщество
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