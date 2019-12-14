Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Площадь искусств"

"Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю с открытием юбилейного, XX Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств". Ваш фестиваль по праву считается одним из главных и по-настоящему праздничных событий зимнего театрально-концертного сезона Санкт-Петербурга и всей страны", - сказал Путин.

Он добавил, что фестиваль славится гостеприимством, насыщенной программой и громкими именами участников, а также особой предновогодней атмосферой Петербурга. Путин отметил, что своим грандиозным успехом этот проект во многом обязан своему создателю и вдохновителю, дирижеру Юрию Хатуевичу Темирканову, который делает жизнь россиян духовно богаче и интереснее.