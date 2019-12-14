Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-14T20:41+0300
https://ria.ru/20191214/1562401094.html
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Площадь искусств"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156240/10/1562401005_0:94:1000:657_1036x0_80_0_0_73f66cc31afc68e1b8cb3bb351bd1aa8.jpg
РИА Новости

Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Площадь искусств"

20:41 14.12.2019
1062
© Фото : Петербургская филармония им. ШостаковичаФестиваль "Площадь Искусств"
Фестиваль Площадь Искусств
© Фото : Петербургская филармония им. Шостаковича
Фестиваль "Площадь Искусств". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей XX Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств", отметив, что это одно из главных событий зимнего театрального сезона страны, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю с открытием юбилейного, XX Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств". Ваш фестиваль по праву считается одним из главных и по-настоящему праздничных событий зимнего театрально-концертного сезона Санкт-Петербурга и всей страны", - сказал Путин.
Он добавил, что фестиваль славится гостеприимством, насыщенной программой и громкими именами участников, а также особой предновогодней атмосферой Петербурга. Путин отметил, что своим грандиозным успехом этот проект во многом обязан своему создателю и вдохновителю, дирижеру Юрию Хатуевичу Темирканову, который делает жизнь россиян духовно богаче и интереснее.
"Желаю вам самых добрых и незабываемых впечатлений", - заключил президент.
Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств" пройдет в Петербурге с 14 по 24 декабря. Зрителей ждет встреча со звездами мирового исполнительского искусства, в числе которых – дирижеры Юрий Темирканов и Шарль Дютуа, Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы", вокальный ансамбль Take 6, пианисты Лейф Ове Андснес, Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, скрипачи Джошуа Белл, Сергей Крылов и другие исполнители.
Елочные игрушки в торговом центре ГУМ в Москве
5 декабря, 00:32Новый год—2020
В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
911007
Обсудить 0
КультураВладимир ПутинСанкт-Петербург
Рекомендуем
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Якубович прокомментировал ошибку на "Поле чудес"
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Тушение пожара
В Башкирии загорелся склад с сыпучими продуктами
Мисс мира 2019 Тони-Энн Сингх из Ямайки
Представительница Ямайки стала "Мисс мира"
Американская певица Билли Айлиш
Билли Айлиш рассказала, что думает о запретах
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
В Киеве опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Отари Аршба
В Госдуме прокомментировали ситуацию с вручением чиновникам вазелина
Прохожие в Москве
Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла
Прохожий во время дождя на Красной площади
Песков назвал Россию "островком стабильности" во время перемен
Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи. 12 декабря 2019
Врио главы ЕАО Гольдштейн попросил снять с него полномочия сенатора
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
Филарет
"Новая церковь" Украины призвала раскольника Филарета к примирению
Кадр из фильма Кошки
Продюсеры "Кошек" встали на защиту трейлера от критики
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 января 2019
Россия не просила экстрадиции убитого гражданина Грузии, заявил Маас
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30Новым председателем партии "Яблоко" стал Николай Рыбаков
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния