Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Площадь искусств"

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей XX Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств", отметив, что это одно из главных событий зимнего театрального сезона страны, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю с открытием юбилейного, XX Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств". Ваш фестиваль по праву считается одним из главных и по-настоящему праздничных событий зимнего театрально-концертного сезона Санкт-Петербурга и всей страны", - сказал Путин.
Он добавил, что фестиваль славится гостеприимством, насыщенной программой и громкими именами участников, а также особой предновогодней атмосферой Петербурга. Путин отметил, что своим грандиозным успехом этот проект во многом обязан своему создателю и вдохновителю, дирижеру Юрию Хатуевичу Темирканову, который делает жизнь россиян духовно богаче и интереснее.
"Желаю вам самых добрых и незабываемых впечатлений", - заключил президент.
Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств" пройдет в Петербурге с 14 по 24 декабря. Зрителей ждет встреча со звездами мирового исполнительского искусства, в числе которых – дирижеры Юрий Темирканов и Шарль Дютуа, Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы", вокальный ансамбль Take 6, пианисты Лейф Ове Андснес, Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, скрипачи Джошуа Белл, Сергей Крылов и другие исполнители.