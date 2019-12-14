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Представительница Ямайки стала "Мисс мира"
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РИА Новости

Представительница Ямайки стала "Мисс мира"

20:25 14.12.2019 (обновлено: 21:58 14.12.2019)
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© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas "Мисс мира 2019" Тони-Энн Сингх из Ямайки
Мисс мира 2019 Тони-Энн Сингх из Ямайки
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Это вторая представительница Ямайки, которой удалось победить в конкурсе. Впервые ее соотечественница получила этот титул в 1993 году.
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas"Мисс мира — 2019" Тони-Энн Сингх с Ямайки
Мисс мира 2019 Тони-Энн Сингх из Ямайки
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
"Мисс мира — 2019" Тони-Энн Сингх с Ямайки
Звание первой вице-мисс досталось француженке Офели Мезино. Второй вице-мисс стала Суман Рао из Индии.
Представительница России Алина Санько стала одной из 12 полуфиналисток.
Финал конкурса прошел в Лондоне. Корону победительнице вручала "Мисс мира — 2018" модель Ванесса Понсе де Леон.
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