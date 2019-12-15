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2019-12-15T13:13+0300
https://ria.ru/20191215/1562406858.html
"Мисс мира" с Ямайки и ее соперницы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156240/64/1562406482_215:526:2920:2047_1036x0_80_0_0_03259eb6a24e3a6bbddf5afdb449571a.jpg
РИА Новости

"Мисс мира" с Ямайки и ее соперницы

13:13 15.12.2019
4605
В Лондоне 14 декабря прошел финал конкурса "Мисс мира". Самые яркие моменты одного из старейших смотров красоты — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / HENRY NICHOLLS

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Первой вице-мисс стала представительница Франции, второй вице-мисс выбрали конкурсантку из Индии.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
1 из 14

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Первой вице-мисс стала представительница Франции, второй вице-мисс выбрали конкурсантку из Индии.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS
© REUTERS / Henry Nicholls

Конкурс "Мисс мира" появился в Великобритании в 1951 году. Вначале в нём участвовали только приглашённые модели. Позднее появилась система отбора из победительниц национальных конкурсов со всех континентов.

Участницы конкурса красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
2 из 14

Конкурс "Мисс мира" появился в Великобритании в 1951 году. Вначале в нём участвовали только приглашённые модели. Позднее появилась система отбора из победительниц национальных конкурсов со всех континентов.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / HENRY NICHOLLS

В этом году заявки на участие в конкурсе подали представительницы более чем 140 стран. В Лондон приехали около 90 девушек, в финальную стадию вышли 40 из них.

На фото: конкурсантка из Шотландии Керин Мэтью и россиянка Алина Санько.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
3 из 14

В этом году заявки на участие в конкурсе подали представительницы более чем 140 стран. В Лондон приехали около 90 девушек, в финальную стадию вышли 40 из них.

На фото: конкурсантка из Шотландии Керин Мэтью и россиянка Алина Санько.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS
© REUTERS / HENRY NICHOLLS

Представительница Никарагуа Мария Тереза Кортес вышла на сцену в образе сказочной птицы.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
4 из 14

Представительница Никарагуа Мария Тереза Кортес вышла на сцену в образе сказочной птицы.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS
© REUTERS / HENRY NICHOLLS

Конкурсантка из Боливии в качестве элементов национального наряда использовала стилизованные маски и перья.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
5 из 14

Конкурсантка из Боливии в качестве элементов национального наряда использовала стилизованные маски и перья.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas

Участница из Венесуэлы Изабелла Родригес исполнила зажигательный танец в платье с кружевами и пышными юбками.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
6 из 14

Участница из Венесуэлы Изабелла Родригес исполнила зажигательный танец в платье с кружевами и пышными юбками.

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
© REUTERS / HENRY NICHOLLS

Представительница Тринидада и Тобаго поразила воображение зрителей головным убором из листьев и цветов.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
7 из 14

Представительница Тринидада и Тобаго поразила воображение зрителей головным убором из листьев и цветов.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas

Обладательница титула "Мисс Россия" 20-летняя уроженка Ростовской области Алина Санько для конкурса национальных танцев выбрала наряд с элементами Гжели.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
8 из 14

Обладательница титула "Мисс Россия" 20-летняя уроженка Ростовской области Алина Санько для конкурса национальных танцев выбрала наряд с элементами Гжели.

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
© REUTERS / HENRY NICHOLLS

Экзотический наряд конкурсантки из Коста-Рики Джессики Хименес почти полностью состоял из перьев.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
9 из 14

Экзотический наряд конкурсантки из Коста-Рики Джессики Хименес почти полностью состоял из перьев.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS
© REUTERS / HENRY NICHOLLS

Представительница Нигерии вышла в финальную стадию конкурса. Кроме нее в пятерку сильнейших попали девушки из Бразилии, Индии, Ямайки и Франции.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
10 из 14

Представительница Нигерии вышла в финальную стадию конкурса. Кроме нее в пятерку сильнейших попали девушки из Бразилии, Индии, Ямайки и Франции.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS
© REUTERS / HENRY NICHOLLS

Изначально конкурс был организован как фестиваль красавиц в бикини. В 80-е годы в состязания добавили творческие задания и тесты на интеллект. С 2015 года было решено отказаться от дефиле в купальниках.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
11 из 14

Изначально конкурс был организован как фестиваль красавиц в бикини. В 80-е годы в состязания добавили творческие задания и тесты на интеллект. С 2015 года было решено отказаться от дефиле в купальниках.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas

Тони-Энн Сингх стала второй представительницей Ямайки, завоевавшей титул "Мисс мира". Впервые ее соотечественница победила в конкурсе в 1993 году.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
12 из 14

Тони-Энн Сингх стала второй представительницей Ямайки, завоевавшей титул "Мисс мира". Впервые ее соотечественница победила в конкурсе в 1993 году.

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas

Вместе с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" конкурс "Мисс мира" входит в "большую четверку" конкурсов красоты.

Конкурс красоты Мисс мира - 2019 в Лондоне, Великобритания
13 из 14

Вместе с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" конкурс "Мисс мира" входит в "большую четверку" конкурсов красоты.

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
© REUTERS / Henry Nicholls

Традиционно обладательница титула "Мисс мира" один год живет в Лондоне, демонстрируя в высшем свете самые модные наряды, а также путешествуя по разным странам с благотворительными целями.

Победительница конкурса Мисс мира - 2019 Тони-Энн Сингх (Ямайка)
14 из 14

Традиционно обладательница титула "Мисс мира" один год живет в Лондоне, демонстрируя в высшем свете самые модные наряды, а также путешествуя по разным странам с благотворительными целями.

© REUTERS / Henry Nicholls
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красотаАлина СанькоМисс МираФото
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