"Мисс мира" с Ямайки и ее соперницы

В этом году заявки на участие в конкурсе подали представительницы более чем 140 стран. В Лондон приехали около 90 девушек, в финальную стадию вышли 40 из них.

На фото: конкурсантка из Шотландии Керин Мэтью и россиянка Алина Санько.