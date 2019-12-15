"Мисс мира" с Ямайки и ее соперницы

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Первой вице-мисс стала представительница Франции, второй вице-мисс выбрали конкурсантку из Индии.
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Первой вице-мисс стала представительница Франции, второй вице-мисс выбрали конкурсантку из Индии.
Конкурс "Мисс мира" появился в Великобритании в 1951 году. Вначале в нём участвовали только приглашённые модели. Позднее появилась система отбора из победительниц национальных конкурсов со всех континентов.
Конкурс "Мисс мира" появился в Великобритании в 1951 году. Вначале в нём участвовали только приглашённые модели. Позднее появилась система отбора из победительниц национальных конкурсов со всех континентов.
В этом году заявки на участие в конкурсе подали представительницы более чем 140 стран. В Лондон приехали около 90 девушек, в финальную стадию вышли 40 из них.
На фото: конкурсантка из Шотландии Керин Мэтью и россиянка Алина Санько.
В этом году заявки на участие в конкурсе подали представительницы более чем 140 стран. В Лондон приехали около 90 девушек, в финальную стадию вышли 40 из них.
На фото: конкурсантка из Шотландии Керин Мэтью и россиянка Алина Санько.
Представительница Никарагуа Мария Тереза Кортес вышла на сцену в образе сказочной птицы.
Представительница Никарагуа Мария Тереза Кортес вышла на сцену в образе сказочной птицы.
Конкурсантка из Боливии в качестве элементов национального наряда использовала стилизованные маски и перья.
Конкурсантка из Боливии в качестве элементов национального наряда использовала стилизованные маски и перья.
Участница из Венесуэлы Изабелла Родригес исполнила зажигательный танец в платье с кружевами и пышными юбками.
Участница из Венесуэлы Изабелла Родригес исполнила зажигательный танец в платье с кружевами и пышными юбками.
Представительница Тринидада и Тобаго поразила воображение зрителей головным убором из листьев и цветов.
Представительница Тринидада и Тобаго поразила воображение зрителей головным убором из листьев и цветов.
Обладательница титула "Мисс Россия" 20-летняя уроженка Ростовской области Алина Санько для конкурса национальных танцев выбрала наряд с элементами Гжели.
Обладательница титула "Мисс Россия" 20-летняя уроженка Ростовской области Алина Санько для конкурса национальных танцев выбрала наряд с элементами Гжели.
Экзотический наряд конкурсантки из Коста-Рики Джессики Хименес почти полностью состоял из перьев.
Экзотический наряд конкурсантки из Коста-Рики Джессики Хименес почти полностью состоял из перьев.
Представительница Нигерии вышла в финальную стадию конкурса. Кроме нее в пятерку сильнейших попали девушки из Бразилии, Индии, Ямайки и Франции.
Представительница Нигерии вышла в финальную стадию конкурса. Кроме нее в пятерку сильнейших попали девушки из Бразилии, Индии, Ямайки и Франции.
Изначально конкурс был организован как фестиваль красавиц в бикини. В 80-е годы в состязания добавили творческие задания и тесты на интеллект. С 2015 года было решено отказаться от дефиле в купальниках.
Изначально конкурс был организован как фестиваль красавиц в бикини. В 80-е годы в состязания добавили творческие задания и тесты на интеллект. С 2015 года было решено отказаться от дефиле в купальниках.
Тони-Энн Сингх стала второй представительницей Ямайки, завоевавшей титул "Мисс мира". Впервые ее соотечественница победила в конкурсе в 1993 году.
Тони-Энн Сингх стала второй представительницей Ямайки, завоевавшей титул "Мисс мира". Впервые ее соотечественница победила в конкурсе в 1993 году.
Вместе с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" конкурс "Мисс мира" входит в "большую четверку" конкурсов красоты.
Вместе с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" конкурс "Мисс мира" входит в "большую четверку" конкурсов красоты.
Традиционно обладательница титула "Мисс мира" один год живет в Лондоне, демонстрируя в высшем свете самые модные наряды, а также путешествуя по разным странам с благотворительными целями.
Традиционно обладательница титула "Мисс мира" один год живет в Лондоне, демонстрируя в высшем свете самые модные наряды, а также путешествуя по разным странам с благотворительными целями.