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Дело Шеремета политизируют, считает депутат Рады
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РИА Новости

Дело Шеремета политизируют, считает депутат Рады

18:49 14.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Расследование убийства журналиста Павла Шеремета политизируется, считает депутат Верховной рады Украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. В пятницу суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, в ночь с пятницы на субботу на два месяца были арестованы Антоненко и Кузьменко. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
"На самом деле борьба с коррупцией или расследования чувствительных, общественно значимых преступлений у нас происходит по принципу National Geographic: поймали, показали, отпустили. И это очень плохо. Но хуже всего в этой ситуации - то, что часто политики этим злоупотребляют с целью пиара, - никакой другой цели присутствия президента на этой пресс-конференции (о расследовании убийства Шеремета - ред.) не было. Это принципиально неправильно", - цитирует Юрчишина пресс-служба "Голоса".
По его словам, проведение пресс-конференции само по себе и участие в ней министра внутренних дел Арсена Авакова абсурдно. "Он не следователь, а не адвокат, не юрист, не сторона процесса - он не должен был говорить на пресс-конференции о деталях дела. Это однозначно политизация", - отметил он.
Юрчишин напомнил, как ранее критиковали экс-генпрокурора Юрия Луценко за то, что он постоянно рассказывал о каких-то "сдвигах". "Сейчас делают то же - политизируют чувствительную дело. В результате мы получим еще один "висяк", как, извините, дело (журналиста Георгия - ред.) Гонгадзе: когда дело заговорят до такого уровня, что ни один судья, ни один правоохранитель не возьмет на себя смелость действительно поставить точку и говорить правду. Почему? Потому что уже заштамповали полностью", - подытожил депутат.
Глава Национальной полиции Сергей Князев оглашает доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Вчера, 08:00
"Играл на балалайке". Что не так с версией убийства Шеремета
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Ярослав ЮрчишинСитуация на УкраинеАрсен АваковВерховная Рада УкраиныПавел ШереметУкраинаВ мире
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