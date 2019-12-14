Дело Шеремета политизируют, считает депутат Рады

В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. В пятницу суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, в ночь с пятницы на субботу на два месяца были арестованы Антоненко и Кузьменко. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

"На самом деле борьба с коррупцией или расследования чувствительных, общественно значимых преступлений у нас происходит по принципу National Geographic: поймали, показали, отпустили. И это очень плохо. Но хуже всего в этой ситуации - то, что часто политики этим злоупотребляют с целью пиара, - никакой другой цели присутствия президента на этой пресс-конференции (о расследовании убийства Шеремета - ред.) не было. Это принципиально неправильно", - цитирует Юрчишина пресс-служба "Голоса".

По его словам, проведение пресс-конференции само по себе и участие в ней министра внутренних дел Арсена Авакова абсурдно. "Он не следователь, а не адвокат, не юрист, не сторона процесса - он не должен был говорить на пресс-конференции о деталях дела. Это однозначно политизация", - отметил он.

Юрчишин напомнил, как ранее критиковали экс-генпрокурора Юрия Луценко за то, что он постоянно рассказывал о каких-то "сдвигах". "Сейчас делают то же - политизируют чувствительную дело. В результате мы получим еще один "висяк", как, извините, дело (журналиста Георгия - ред.) Гонгадзе: когда дело заговорят до такого уровня, что ни один судья, ни один правоохранитель не возьмет на себя смелость действительно поставить точку и говорить правду. Почему? Потому что уже заштамповали полностью", - подытожил депутат.