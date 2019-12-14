Врио главы ЕАО Гольдштейн попросил снять с него полномочия сенатора

"Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора в связи с переходом на другую работу. 20 декабря его заявление рассмотрит комитет, 23 декабря оно будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации", - сказал Тимченко.