Врио главы ЕАО Гольдштейн попросил снять с него полномочия сенатора

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Назначенный врио губернатора Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора, сообщил РИА Новости в субботу глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Гольдштейн входил в состав бюджетного комитета Совета Федерации, в верхней палате парламента представлял исполнительную власть ЕАО.
12 декабря, 19:07Биография Ростислава Гольдштейна
"Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора в связи с переходом на другую работу. 20 декабря его заявление рассмотрит комитет, 23 декабря оно будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации", - сказал Тимченко.