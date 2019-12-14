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Врио главы ЕАО Гольдштейн попросил снять с него полномочия сенатора
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РИА Новости

Врио главы ЕАО Гольдштейн попросил снять с него полномочия сенатора

18:01 14.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи. 12 декабря 2019
Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи. 12 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Назначенный врио губернатора Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора, сообщил РИА Новости в субботу глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Гольдштейн входил в состав бюджетного комитета Совета Федерации, в верхней палате парламента представлял исполнительную власть ЕАО.
Президент РФ Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи
12 декабря, 19:07
Биография Ростислава Гольдштейна
"Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора в связи с переходом на другую работу. 20 декабря его заявление рассмотрит комитет, 23 декабря оно будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации", - сказал Тимченко.
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Еврейский автономный округРостислав ГольдштейнСовет Федерации РФПолитика
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