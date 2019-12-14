В Госдуме прокомментировали ситуацию с вручением чиновникам вазелина

"Он (Булавинов - ред.) мне письменных или вербальных пояснений не давал. Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения", - отметил Аршба.