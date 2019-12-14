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В Госдуме прокомментировали ситуацию с вручением чиновникам вазелина
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали ситуацию с вручением чиновникам вазелина

17:47 14.12.2019 (обновлено: 23:59 14.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Отари Аршба
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Отари Аршба
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Отари Аршба. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба сообщил, что поведение депутата Вадима Булавинова, подарившего баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области на открытии школы, будет рассмотрено после поступления обращения от губернатора.
Ранее депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу на открытии школы. Депутат вручил презент Левковичу со словами "вам пригодится", добавив, что скоро с проверкой приедет губернатор региона.
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"Есть ли какое-то обращение губернатора в Госдуму или комиссию? Когда обращение поступит, мы послушаем господина Булавинова, что он имел в виду. Если найдем предмет рассмотрения, рассмотрим на комиссии", - сказал Аршба РИА Новости.
Председатель комитета по этике подчеркнул, что если что-то в действиях депутата вызвало возмущение, то комитет будет разбираться.
"Он (Булавинов - ред.) мне письменных или вербальных пояснений не давал. Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения", - отметил Аршба.
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Отари АршбаГосдума РФВадим БулавиновБалахнинский районНижегородская областьОбщество
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