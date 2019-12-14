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В Москве соцзащита проверит семью после отравления ребенка наркотиками
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РИА Новости

В Москве соцзащита проверит семью после отравления ребенка наркотиками

17:44 14.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты соцзащиты проводят диагностику московской семьи, где у ребенка в крови обнаружили наркотики, ранее семья за помощью не обращалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее сообщалось, что 11 декабря в одну из столичных больниц поступил трехлетний мальчик. По результатам медицинского обследования в крови ребенка были обнаружены наркотические вещества. Следственный комитет начал проверку по факту отравления ребенка наркотиками.
В пресс-службе отметили, что как только специалистам соцзащиты стало известно о госпитализации ребенка, незамедлительно был осуществлен выход по месту проживания семьи.
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"В квартире созданы все условия для воспитания и обучения детей. Ранее семья мальчика на сопровождении в учреждениях соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась",- отметили в пресс-службе.
Специалисты соцзащиты, как сообщается, продолжат работу с родителями ребенка.
"В настоящее время специалистами соцзащиты проводится расширенная диагностика семьи. С родителями ребенка работа будет продолжена",- сообщил департамент.
Правоохранительными органами так же проводится проверка обстоятельств произошедшего.
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