СК начал проверку после отравления наркотиками ребенка в Москве

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Следствие разбирается в ситуации с отравлением трехлетнего ребенка наркотиками в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 11 декабря 2019 года в одну из столичных больниц поступил трехлетний мальчик. По результатам медицинского обследования в крови ребенка были обнаружены наркотические вещества", - сказала Иванова.
Она уточнила, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье, добавила Иванова.