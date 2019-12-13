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СК начал проверку после отравления наркотиками ребенка в Москве
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РИА Новости

СК начал проверку после отравления наркотиками ребенка в Москве

12:21 13.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Следствие разбирается в ситуации с отравлением трехлетнего ребенка наркотиками в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 11 декабря 2019 года в одну из столичных больниц поступил трехлетний мальчик. По результатам медицинского обследования в крови ребенка были обнаружены наркотические вещества", - сказала Иванова.
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На Ибице трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками, сообщили СМИ
Она уточнила, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье, добавила Иванова.
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