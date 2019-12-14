Матвиенко призвала избирать больше женщин

"Мне приятно в депутатских креслах видеть больше женщин. Сегодня это уже 25%, а в первом парламенте города была всего лишь одна женщина. Тренд законодательным собранием выбран правильный, есть куда еще стремиться. У нас есть страны Европы, где как минимум 50% парламента - женщины", - сказала Валентина Матвиенко.