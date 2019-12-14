С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. На юбилейном собрании Законодательного собрания Петербурга, посвященного 25-летию парламента, спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко призвала избирать больше женщин-депутатов, передает корреспондент РИА Новости.
"Мне приятно в депутатских креслах видеть больше женщин. Сегодня это уже 25%, а в первом парламенте города была всего лишь одна женщина. Тренд законодательным собранием выбран правильный, есть куда еще стремиться. У нас есть страны Европы, где как минимум 50% парламента - женщины", - сказала Валентина Матвиенко.
Сейчас в петербургском парламенте работают 49 депутатов - 37 мужчин и 12 женщин.
В 1994 году состоялись выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга первого созыва. За 25 лет работы парламент провёл 1116 заседаний, было принято 3685 законов, 3512 постановлений и 2458 решений, а также поступило 578 тысяч 373 обращения граждан.
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