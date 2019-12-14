В ДНР назвали слова Авакова о роспуске Народной милиции фантазиями

ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Куренков заявил, что о роспуске Народной милиции ДНР не может быть и речи, это фантазии представителей Киева.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил , что Народные милиции ДНР и ЛНР должны быть распущены для проведения выборов в Донбассе

"Заявления Авакова косвенно подтверждают планы по геноциду населения Донбасса, которые вынашивает украинская постмайданная власть. Конечно, министру внутренних дел очень хотелось, чтобы Народная милиция ДНР и ЛНР была распущена, а молодчики из "Азова" (против участников батальона в РФ возбуждено уголовное дело – Прим. ред.) и добробатов безнаказанно могли расправиться с невооружёнными мирными жителями", - сказал РИА Новости Куренков.

Депутат напомнил, что на встрече "нормандской четвёрки" все участники саммита, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, подтвердили безальтернативность Минских соглашений и приверженность реализации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу.

"Это значит, что о роспуске Народной милиции не может идти и речи, а кровавые фантазии Авакова никому не интересны", - добавил Куренков.