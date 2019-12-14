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В ДНР назвали слова Авакова о роспуске Народной милиции фантазиями
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РИА Новости

В ДНР назвали слова Авакова о роспуске Народной милиции фантазиями

15:47 14.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Куренков заявил, что о роспуске Народной милиции ДНР не может быть и речи, это фантазии представителей Киева.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Народные милиции ДНР и ЛНР должны быть распущены для проведения выборов в Донбассе.
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"Заявления Авакова косвенно подтверждают планы по геноциду населения Донбасса, которые вынашивает украинская постмайданная власть. Конечно, министру внутренних дел очень хотелось, чтобы Народная милиция ДНР и ЛНР была распущена, а молодчики из "Азова" (против участников батальона в РФ возбуждено уголовное дело – Прим. ред.) и добробатов безнаказанно могли расправиться с невооружёнными мирными жителями", - сказал РИА Новости Куренков.
Депутат напомнил, что на встрече "нормандской четвёрки" все участники саммита, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, подтвердили безальтернативность Минских соглашений и приверженность реализации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок предоставления особого статуса Донбассу.
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"Это значит, что о роспуске Народной милиции не может идти и речи, а кровавые фантазии Авакова никому не интересны", - добавил Куренков.
Лидеры стран "нормандской четверки" (ФРГ, РФ, Украина, Франция) приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в Париже. В документе отмечается, что "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статуе Донбасса, нужно интегрировать в украинское законодательство, при этом этот статус должен действовать на постоянной основе.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
6901002
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Минские соглашенияАлександр КуренковСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаАрсен АваковВ мире
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