На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе

"Мы исходим из того, что всем не нравится "формула Штайнмайера", а в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования… С другой стороны, в минских соглашениях написана та самая народная милиция, которой нигде не существует ни в каком нашем законодательном поле, и нужно этот вопрос как-то решать. Сейчас существует Народная милиция ЛНР и Народная милиция ДНР. Но они же должны быть распущены", - сказал Аваков в эфире телеканала "1+1".