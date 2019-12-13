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На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
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РИА Новости

На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе

12:46 13.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Народные милиции самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик должны быть распущены для проведения выборов в Донбассе, и предложил компромиссный вариант.
Официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников ранее заявил, что до проведения в Донбассе местных выборов может быть создан совместный с ОБСЕ патруль на границе с Россией.
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"Мы исходим из того, что всем не нравится "формула Штайнмайера", а в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования… С другой стороны, в минских соглашениях написана та самая народная милиция, которой нигде не существует ни в каком нашем законодательном поле, и нужно этот вопрос как-то решать. Сейчас существует Народная милиция ЛНР и Народная милиция ДНР. Но они же должны быть распущены", - сказал Аваков в эфире телеканала "1+1".
Он также предложил компромиссный вариант. "Мы готовы, как только дипломатами будет заключено адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок. Идея такова: мы заходим своими силами, например, патруль из пяти человек. Два человека - украинская Нацполиция, один представитель полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы", - сказал Аваков.
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Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАрсен АваковМВД УкраиныУкраинаВ мире
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