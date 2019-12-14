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В России подскочили цены на яблоки
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РИА Новости

В России подскочили цены на яблоки

15:40 14.12.2019 (обновлено: 15:41 14.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая яблок
Сбор урожая яблок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Оптовая цена на яблоки в России резко увеличилась, несмотря на очередной рекордный урожай, пишет РБК.
Как пояснили изданию аналитики консалтинговой группы "НЭО Центр", обычно эти фрукты дорожают в ноябре. В этом же году цена пошла вверх уже в августе. Так, в последний летний месяц средняя оптовая цена составляла 53,6 рубля (на 6% дороже, чем в аналогичный период в 2018 году).
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Повышение цен коснулось как импортных, так и отечественных яблок. Последние три года их цены в среднем три года находятся на одном уровне.
Рост цен происходит на фоне рекордного второй год подряд урожая. По данным Плодоовощного союза, в прошлом году урожай вырос на треть, по итогам текущего года производство вырастет еще на 16 процента.
Собственное производство Россия начала наращивать после того, как в 2014 году в рамках ответных санкций ограничила ввоз импортных яблок из США и стран ЕС. При этом отечественные садоводы обеспечивают чуть больше половины потребностей страны.
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