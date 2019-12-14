В России подскочили цены на яблоки

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Оптовая цена на яблоки в России резко увеличилась, несмотря на очередной рекордный урожай, пишет Оптовая цена на яблоки в России резко увеличилась, несмотря на очередной рекордный урожай, пишет РБК

Как пояснили изданию аналитики консалтинговой группы "НЭО Центр", обычно эти фрукты дорожают в ноябре. В этом же году цена пошла вверх уже в августе. Так, в последний летний месяц средняя оптовая цена составляла 53,6 рубля (на 6% дороже, чем в аналогичный период в 2018 году).

Повышение цен коснулось как импортных, так и отечественных яблок. Последние три года их цены в среднем три года находятся на одном уровне.

Рост цен происходит на фоне рекордного второй год подряд урожая. По данным Плодоовощного союза, в прошлом году урожай вырос на треть, по итогам текущего года производство вырастет еще на 16 процента.