Малышева прокомментировала перечень вызывающих бессонницу продуктов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в разговоре с "URA.RU" напомнила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов грозит развитием ожирения, атеросклероза и онкологических заболеваний.
По ее словам, глюкоза быстро всасывается в кровь и превращается в жир, если не расходуется в мышцах.
"Рафинированные углеводы в целом довольно отрицательно влияют на организм, и бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем".
Употреблять рафинированные углеводы нужно в умеренных дозах, заключила медик.
"Можно есть хоть торты, хоть конфеты, хоть сахар — но маленькими порциями", — сказала она.
Ранее ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете пришли к выводу, что употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, в том числе сахара, белого хлеба и риса повышает риск возникновения бессонницы из-за повышения уровня сахара в крови.
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