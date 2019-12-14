Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T16:05+0300
https://ria.ru/20191214/1562393552.html
Малышева прокомментировала перечень вызывающих бессонницу продуктов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155108/51/1551085178_0:302:2906:1937_1036x0_80_0_0_cd4431e68b42c745d263dc69dae749bf.jpg
РИА Новости

Малышева прокомментировала перечень вызывающих бессонницу продуктов

14:48 14.12.2019 (обновлено: 16:05 14.12.2019)
5131
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЕлена Малышева
Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в разговоре с "URA.RU" напомнила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов грозит развитием ожирения, атеросклероза и онкологических заболеваний.
По ее словам, глюкоза быстро всасывается в кровь и превращается в жир, если не расходуется в мышцах.
"Рафинированные углеводы в целом довольно отрицательно влияют на организм, и бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем".
Телеведущая Елена Малышева
Елена Малышева
Употреблять рафинированные углеводы нужно в умеренных дозах, заключила медик.
"Можно есть хоть торты, хоть конфеты, хоть сахар — но маленькими порциями", — сказала она.
Ранее ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете пришли к выводу, что употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, в том числе сахара, белого хлеба и риса повышает риск возникновения бессонницы из-за повышения уровня сахара в крови.
Бессонница
6 декабря, 03:42
Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
7412119
Обсудить 7
бессонницаЕлена МалышеваЗдоровьеКолумбийский университетРоссияСШАОбщество
Рекомендуем
Врач во время осмотра пациента
Число пострадавших в ДТП в Свердловской области выросло до 15 человек
Пенсионное удостоверение
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Военнослужащие Народной милиции ДНР
В ДНР назвали слова Авакова о роспуске Народной милиции фантазиями
Новая песня Верки Сердючки
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Сбор урожая яблок
В России подскочили цены на яблоки
Граница Украины и России
Российской журналистке запретили въезд на Украину на три года
Никольская улица в Москве
Гидрометцентр спрогнозировал потепление в европейской части России
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Бессонница
Врач оценил список продуктов, вызывающих бессонницу
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Матвиенко назвала причину отставки главы Иркутской области
Бессонница
Названы вызывающие бессонницу продукты
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Участник "Поля чудес" отгадал слово с ошибкой и победил
Водители в маршрутках в Москве
СМИ: в Белгороде не оплатившую проезд девушку заставили попрошайничать
Кадр из фильма Т-34
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30Новым председателем партии "Яблоко" стал Николай Рыбаков
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния