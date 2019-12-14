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2019-12-14T20:01+0300
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МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
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РИА Новости

МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

14:30 14.12.2019 (обновлено: 20:01 14.12.2019)
85408
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВосстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП "Станица Луганская"
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
По словам дипломата, сейчас киевские власти "пытаются сделать все, что в рамках Минска".
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"А когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, тогда мы будем обращаться к следующему шагу", — сказал он в эфире телеканала "Украина".
Пристайко отметил, что таким следующим шагом, скорее всего, будет введение миротворческого контингента. Он также подчеркнул, что у команды президента Владимира Зеленского "есть некоторые планы относительно этого".

Вопрос введения миротворцев

Украина уже выступала с идеей введения миротворцев ООН в Донбасс. В Киеве настаивают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией.
Президент Владимир Путин, со своей стороны, поддержал предложение о введении миротворческого контингента на юго-восток Украины, но подчеркнул, что миссия должна располагаться только на линии соприкосновения, а ее функцией может быть только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаСитуация на УкраинеВадим ПристайкоВ мире
Популярные комментарии
Единственное кого надо вводить на границу националистского государства на географической границе с ДНР ЛНР - российские войска после признания республик.
14 декабря, 14:56
Alex Carev
188000012
Всё правильно. Если Киев не может контролировать и подчинить своих бандюков бандеровских, если они там уже открытым текстом посылают своего президента, то тогда да, вводите у себя миссию ООН. У себя. Это ваше право.
14 декабря, 14:50
Никита Ермаков
13421039
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