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В СФ оценили возможное введение уголовного наказания для наркоманов
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РИА Новости

В СФ оценили возможное введение уголовного наказания для наркоманов

13:40 14.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИнна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости
Инна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Необходимо обеспечить исполнение решения суда по принудительному лечению наркозависимых граждан в РФ, помещение в места заключения может привести к их смерти, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Ранее депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") рассказал РИА Новости, что в начале 2020 года планирует внести в ГД законопроект об уголовной ответственности (лишение свободы на срок от четырех до шести месяцев) для людей, употребляющих наркотики и отказывающихся от принудительного лечения, на которое их направил суд. По его словам, эта инициатива входит в целый пакет предложений, целью которого является прекращение пропаганды и распространения наркотиков и наркозависимости. По мнению депутата, тюрьмы для таких заключенных должны быть отдельными и с менее строгими условиями содержания.
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"В нашей стране принудительное лечение отсутствует, но существует решение суда, которое необходимо исполнять. Ведь закон един для всех граждан Российской Федерации. Поэтому, в данной ситуации важно обеспечить неотвратимость исполнения той меры, которую избрал суд", - сказала Святенко РИА Новости в субботу.
Сенатор подчеркнула, что если наркозависимому избрали меру пресечения в форме принудительного лечения, значит "необходимо проследить за тем, как она исполняется".
"Уголовная ответственность для таких подсудимых должна быть одна - принудительное лечение от этой страшной зависимости, а не заключение в тюрьме, которое может привести их к смерти", - заключила Святенко.
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Инна СвятенкоГосдума РФРоссияОбщество
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