Депутат ГД предложил принудительно изолировать наркоманов от общества

"Каждый наркоман, которых сегодня миллионы, находясь в свободном обществе, они являются основными распространителями этой чумы XXI века, они являются основными пропагандистами и сотрудниками этой структуры (даркнета). Поэтому (его), как и больного чумой или смертельной инфекционной болезнью, для борьбы с эпидемией нужно изолировать. Этот закон будет мною внесен. Здесь речь идет именно о том, чтобы спасти жизнь такого больного и спасти жизни многих других, тех, кто находится в его окружении, кто, может быть, и по статистике в обязательном порядке будет подвергнут такому влиянию и, скорее всего, тоже попробует (наркотик) рано или поздно", - сказал Нилов, выступая на круглом столе "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет".