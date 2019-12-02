Депутат ГД предложил принудительно изолировать наркоманов от общества

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") заявил, что внесет в нижнюю палату парламента законопроект о принудительной изоляции наркозависимых людей от общества.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил проработать введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков либо их пропаганду. Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.
"Каждый наркоман, которых сегодня миллионы, находясь в свободном обществе, они являются основными распространителями этой чумы XXI века, они являются основными пропагандистами и сотрудниками этой структуры (даркнета). Поэтому (его), как и больного чумой или смертельной инфекционной болезнью, для борьбы с эпидемией нужно изолировать. Этот закон будет мною внесен. Здесь речь идет именно о том, чтобы спасти жизнь такого больного и спасти жизни многих других, тех, кто находится в его окружении, кто, может быть, и по статистике в обязательном порядке будет подвергнут такому влиянию и, скорее всего, тоже попробует (наркотик) рано или поздно", - сказал Нилов, выступая на круглом столе "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет".
"Предлагаю приравнять к уголовному преступлению и при вынесении приговора по той статье предлагать лишь один вариант освобождения от уголовной ответственности - принудительное лечение", - пояснил депутат.
Он отметил, что тюрьмы для таких заключенных должны быть отдельными от остальных зон и с менее строгими условиями содержания.
Парламентарий также отметил, что особенно тяжелые преступления совершают сотрудники правоохранительных органов, которые способствуют распространению наркотиков. "Оборотни в погонах и мантиях будут эту работу сводить к минимуму. Должна быть мера как у предателей родины - высшая мера с конфискацией и никаких УДО", - сказал Нилов.
Он также подчеркнул, что пропаганда употребления наркотиков ничем не отличается от пропаганды фашизма, нацизма и идеологии террористической группировки "Исламское государство"* . "Значит, и пропаганда (наркотиков) по этой логике должна быть уголовно наказуемой", - сказал депутат.
* Террористическая организация, запрещена в России