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Похороны журналиста "Вечерней Москвы" пройдут в понедельник
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РИА Новости

Похороны журналиста "Вечерней Москвы" пройдут в понедельник

13:14 14.12.2019
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© аккаунт Михаила Виноградова в FacebookМихаил Виноградов
Михаил Виноградов
© аккаунт Михаила Виноградова в Facebook
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Похороны журналиста "Вечерней Москвы" Михаила Виноградова состоятся на Востряковском кладбище в понедельник, сообщили РИА Новости в редакции газеты.
Сообщения о смерти Виноградова, скончавшегося в возрасте 42 лет, появились в четверг утром на страницах его коллег в Facebook, позже их подтвердил официальный сайт "ВМ".
"Прощание с нашим коллегой Михаилом Виноградовым состоится в 12.30, в понедельник. Похороны состоятся на Востряковском кладбище", - сообщили в редакции.
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