Похороны журналиста "Вечерней Москвы" пройдут в понедельник

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Похороны журналиста "Вечерней Москвы" Михаила Виноградова состоятся на Востряковском кладбище в понедельник, сообщили РИА Новости в редакции газеты.
Сообщения о смерти Виноградова, скончавшегося в возрасте 42 лет, появились в четверг утром на страницах его коллег в Facebook, позже их подтвердил официальный сайт "ВМ".
"Прощание с нашим коллегой Михаилом Виноградовым состоится в 12.30, в понедельник. Похороны состоятся на Востряковском кладбище", - сообщили в редакции.