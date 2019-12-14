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В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
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РИА Новости

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

12:37 14.12.2019 (обновлено: 15:26 14.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейский спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Сообщение о том, что в доме 41 по Караваевской улице женщина выкидывает вещи из окна пятого этажа и при этом держит на руках маленькую девочку, поступило в полицию около семи утра.
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На место незамедлительно отправились экстренные службы и участковый, который подбежал под окна, чтобы в случае падения ребенка попробовать поймать его или смягчить удар. Сотрудники МЧС растянули батут.
"Женщина высказывала намерения выбросить девочку из окна, чтобы "сделать ангелом". Убедившись, что страховочное оборудование установлено, 28-летний участковый уполномоченный лейтенант полиции Наиль Исламов совместно с сотрудниками МЧС проник в квартиру, где ему удалось забрать из рук женщины двухлетнего ребенка", — говорится в сообщении.
Девочку и ее 12-летнего брата доставили в больницу, их здоровью ничто не угрожает. Женщину передали бригаде медиков.
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