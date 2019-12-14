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В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко
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РИА Новости

В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко

12:36 14.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Архивное фото
ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Сто пятьдесят человек пришли в Иркутске на согласованный митинг в поддержку экс-губернатора Сергея Левченко, заявка подавалась на 500 человек, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Санкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Левченко, ушедшего в отставку 12 декабря, прошли в субботу в Иркутске и других населенных пунктах Приангарья. Акции были запланированы областным комитетом КПРФ еще до известия об отставке.
"Заявки на проведение митинга в Иркутске подавалась на 500 человек. Участие в акции приняли 150 человек", - сообщил собеседник агентства.
В четверг Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию. Указом президента РФ врио главы региона назначен Игорь Кобзев.
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко
13 декабря, 13:57
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
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Игорь КобзевСергей ЛевченкоИркутская областьИркутскОбщество
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