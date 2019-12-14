В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко

ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Сто пятьдесят человек пришли в Иркутске на согласованный митинг в поддержку экс-губернатора Сергея Левченко, заявка подавалась на 500 человек, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Санкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Левченко, ушедшего в отставку 12 декабря, прошли в субботу в Иркутске и других населенных пунктах Приангарья. Акции были запланированы областным комитетом КПРФ еще до известия об отставке.
"Заявки на проведение митинга в Иркутске подавалась на 500 человек. Участие в акции приняли 150 человек", - сообщил собеседник агентства.
В четверг Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию. Указом президента РФ врио главы региона назначен Игорь Кобзев.
13 декабря, 13:57Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области