В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко

Санкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Левченко, ушедшего в отставку 12 декабря, прошли в субботу в Иркутске и других населенных пунктах Приангарья. Акции были запланированы областным комитетом КПРФ еще до известия об отставке.