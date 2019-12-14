Путин внес в Госдуму проект закона о звании "Город трудовой доблести"

Звание будет присваиваться городам, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы, — если предприятия, располагавшиеся на их территории в 1941-1945 годах, получали государственные награды и переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны или если работников таких предприятий награждали за трудовые заслуги. Кроме этого, город может получить звание, если есть документально подтвержденные факты трудового героизма его жителей в годы войны.