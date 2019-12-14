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2019-12-14T13:54+0300
https://ria.ru/20191214/1562390731.html
Путин внес в Госдуму проект закона о звании "Город трудовой доблести"
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РИА Новости

Путин внес в Госдуму проект закона о звании "Город трудовой доблести"

12:22 14.12.2019 (обновлено: 13:54 14.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект Федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести", следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
С предложением ввести такое звание на федеральном уровне выступил на заседании организационного комитета "Победа" первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
Звание будет присваиваться городам, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы, — если предприятия, располагавшиеся на их территории в 1941-1945 годах, получали государственные награды и переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны или если работников таких предприятий награждали за трудовые заслуги. Кроме этого, город может получить звание, если есть документально подтвержденные факты трудового героизма его жителей в годы войны.
В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", будут устанавливать стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.
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Обсудить 150
Великая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Звания "Город трудовой доблести" заслуживает только Воронеж. Всем остальным присвоить звания "города-тунеядцы" и "города-разгильдяи".
14 декабря, 13:51
УПУшат Помоев
121610627
Великая Отечественная всё дальше, пафоса всё больше. В нынешней России есть кучка господ и холопы, которых обирают под патриотические песни.
14 декабря, 13:37
ЛКЛысый Кучерявый
39102016
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