Путин внес в Госдуму проект закона о звании "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект Федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести", следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
С предложением ввести такое звание на федеральном уровне выступил на заседании организационного комитета "Победа" первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
Звание будет присваиваться городам, внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы, — если предприятия, располагавшиеся на их территории в 1941-1945 годах, получали государственные награды и переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны или если работников таких предприятий награждали за трудовые заслуги. Кроме этого, город может получить звание, если есть документально подтвержденные факты трудового героизма его жителей в годы войны.
В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", будут устанавливать стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.
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