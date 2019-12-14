В Госдуме прокомментировали испытания КНДР на космодроме Сохэ

"Безусловно, нужно отметить, что данные испытания не идут на пользу обеспечению стабильности и безопасности в регионе, поскольку ведут к эскалации напряжённости определенной. Но вместе с тем нужно признать, что КНДР принимает определённые меры для обороны своего государства. При этом проводимые учения со стороны США, Японии, Южной Кореи в данном регионе также ведут к эскалации напряжённости", - сказал Швыткин.