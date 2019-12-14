В Госдуме прокомментировали испытания КНДР на космодроме Сохэ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Испытания, которые КНДР проводит на космодроме Сохэ, не идут на пользу обеспечению стабильности в регионе, при этом проводимые здесь учения со стороны США, Японии и Южной Кореи также ведут к эскалации напряжённости, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее Академия оборонных наук КНДР сообщала, что провела ещё одно "важное" испытание на космодроме Сохэ, а результаты, которых КНДР достигнет в оборонной сфере, будут применены, чтобы поднять потенциал стратегического ядерного сдерживания страны. Предыдущее "важное" испытание было проведено на этом же космодроме 7 декабря. Уточнялось, что это испытание может быть связано с тестированием твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
"Безусловно, нужно отметить, что данные испытания не идут на пользу обеспечению стабильности и безопасности в регионе, поскольку ведут к эскалации напряжённости определенной. Но вместе с тем нужно признать, что КНДР принимает определённые меры для обороны своего государства. При этом проводимые учения со стороны США, Японии, Южной Кореи в данном регионе также ведут к эскалации напряжённости", - сказал Швыткин.
Депутат отметил, что действия этих стран отдаляет их от стабильности и безопасности в регионе и им следует сделать шаг навстречу друг другу "не на словах, а на деле". При этом Швыткин уточнил, что переговоры с КНДР по этому вопросу, к сожалению, не приводят к желаемым результатам.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".