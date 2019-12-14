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Россия и Греция запустили проект по созданию центра информации
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РИА Новости

Россия и Греция запустили проект по созданию центра информации

11:37 14.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и Греция запустили по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (СМИД ОЧЭС) проект по созданию центра информации и передовых практик в области развития для Черноморского региона, говорится в сообщении МИД РФ.
В Афинах 13 декабря состоялось 41-е заседание СМИД ОЧЭС. В нем приняли участие руководители и представители внешнеполитических ведомств Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Турции и Украины, наблюдатели и партнеры ЧЭС по секторальному диалогу. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД Александр Панкин. Он заявил, что Москва считает неплохими итоги заседания.
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"Россией и Грецией запущен международный проект по созданию центра информации и передовых практик в области Целей устойчивого развития для Черноморского региона, финансируемый из средств российского добровольного взноса в ЧЭС", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что на заседании были рассмотрены вопросы взаимодействия, включая финансы, транспорт, малые и средние предприятия, культуру, туризм, информационные и коммуникационные технологии, продвижение инициатив по упрощению процедур торговли, перспективы институционализации отношений ЧЭС с ЕАЭС, развитие сотрудничества между ЧЭС и ЕС.
Председательство Греции в ОЧЭС завершается 31 декабря этого года. Председательство в ЧЭС на период с 1 января по 30 июня перешло к Румынии.
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МИД РФГрецияРоссияВ мире
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