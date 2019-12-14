Россия и Греция запустили проект по созданию центра информации

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и Греция запустили по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (СМИД ОЧЭС) проект по созданию центра информации и передовых практик в области развития для Черноморского региона, говорится в сообщении МИД РФ

В Афинах 13 декабря состоялось 41-е заседание СМИД ОЧЭС. В нем приняли участие руководители и представители внешнеполитических ведомств Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Турции и Украины, наблюдатели и партнеры ЧЭС по секторальному диалогу. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД Александр Панкин. Он заявил, что Москва считает неплохими итоги заседания.

"Россией и Грецией запущен международный проект по созданию центра информации и передовых практик в области Целей устойчивого развития для Черноморского региона, финансируемый из средств российского добровольного взноса в ЧЭС", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что на заседании были рассмотрены вопросы взаимодействия, включая финансы, транспорт, малые и средние предприятия, культуру, туризм, информационные и коммуникационные технологии, продвижение инициатив по упрощению процедур торговли, перспективы институционализации отношений ЧЭС с ЕАЭС, развитие сотрудничества между ЧЭС и ЕС.