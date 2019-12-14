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В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой
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РИА Новости

В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой

11:31 14.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после конфликта между пятью мужчинами с применением травматического оружия на территории овощебазы во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в пятницу вечером на территории овощной базы на Софийской улице. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили автомобили Nissan Teana и Volkswagen Polo, возле которых на земле находились гильзы, предположительно от травматического оружия.
Полицейский автомобиль
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"Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.
Автомобили, обнаруженные на месте происшествия, направлены для дополнительного осмотра в Экспертно-криминалистический центр. Также полицией установлен и опрошен владелец одного из автомобилей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Полиция устанавливает всех участников инцидента.
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