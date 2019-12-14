В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после конфликта между пятью мужчинами с применением травматического оружия на территории овощебазы во Фрунзенском районе в Уголовное дело возбудили после конфликта между пятью мужчинами с применением травматического оружия на территории овощебазы во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге , сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в пятницу вечером на территории овощной базы на Софийской улице. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили автомобили Nissan Teana и Volkswagen Polo, возле которых на земле находились гильзы, предположительно от травматического оружия.

"Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.

Автомобили, обнаруженные на месте происшествия, направлены для дополнительного осмотра в Экспертно-криминалистический центр. Также полицией установлен и опрошен владелец одного из автомобилей.