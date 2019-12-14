Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T12:24+0300
https://ria.ru/20191214/1562389868.html
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности для наркоманов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_401:0:3564:1779_1036x0_80_0_0_62e5dfc274e29dadbd59986ab9691a6a.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности для наркоманов

11:28 14.12.2019 (обновлено: 12:24 14.12.2019)
3888
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") планирует внести законопроект об уголовной ответственности для людей, употребляющих наркотики и отказывающихся от принудительного лечения, в начале 2020 года.
Ранее стало известно, что, согласно законопроекту, если пациент с наркозависимостью, которого суд направил на принудительное лечение в закрытый реабилитационный центр, уклоняется от возложенных судом обязанностей, его могут лишить свободы на срок от четырех до шести месяцев. По мнению депутата, тюрьмы для таких заключенных должны быть отдельными и с менее строгими условиями содержания.
Алкозамок
3 июля, 14:41
В России разработали прибор, выявляющий наркоманов по слюне
"В начале года я планирую его внести… Я считаю, что это такой же приоритет, как и уже разработанный и готовящийся и Думой, и комитетом закон о предельной ответственности наркодилеров и конфискации имущества", - сказал РИА Новости Нилов.
Депутат уточнил, что инициатива по введению уголовной ответственности входит в пакет предложений, целью которого является прекращение пропаганды и распространения наркотиков и наркозависимости. Нилов отметил, что несколько лет назад уже вносил проект об уголовной ответственности для наркозависимых в Госдуму, но он не был поддержан.
Наркотики
26 июня, 03:06
Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
"Сейчас у меня есть надежда. И не только потому, что профильные комитеты вдруг поменяли свое мнение. ... То внимание, которое лично Владимир Путин высказал публично - и совсем недавно, и раньше – вселяет надежду на ужесточение всей этой системы", - пояснил Нилов.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил проработать введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков либо их пропаганду. Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.
Аптеки
10 июня, 08:00Специальный репортаж
"Еще немного — и сдохну". Как наркоманов вытаскивают из аптечного плена
42200016
Обсудить 4
Госдума РФВладимир ПутинОлег НиловРоссияОбщество
Рекомендуем
Водители в маршрутках в Москве
СМИ: в Белгороде не оплатившую проезд девушку заставили попрошайничать
Отправление Деда Мороза в Санкт-Петербург
Составлен рейтинг самых дорогих железнодорожных билетов на Новый год
Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Автомобиль Ford Focus III
Названы самые популярные в России иномарки с пробегом
Бессонница
Врач оценил список продуктов, вызывающих бессонницу
Поезд Московского центрального диаметра
Власти Москвы предложили поменять названия ряда станций МЦД
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Адвокат рассказал, почему Лондон может отказать в экстрадиции Ассанжа
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Отари Аршба
В Госдуме прокомментировали ситуацию с вручением чиновникам вазелина
Полиция
В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой
Пенсионное удостоверение
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Акция протеста против изменеия климата в Лондоне
Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю
Вадим Булавинов
Депутат объяснил, почему подарил нижегородским чиновникам вазелин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния