В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности для наркоманов

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия") планирует внести законопроект об уголовной ответственности для людей, употребляющих наркотики и отказывающихся от принудительного лечения, в начале 2020 года.

Ранее стало известно, что, согласно законопроекту, если пациент с наркозависимостью, которого суд направил на принудительное лечение в закрытый реабилитационный центр, уклоняется от возложенных судом обязанностей, его могут лишить свободы на срок от четырех до шести месяцев. По мнению депутата, тюрьмы для таких заключенных должны быть отдельными и с менее строгими условиями содержания.

"В начале года я планирую его внести… Я считаю, что это такой же приоритет, как и уже разработанный и готовящийся и Думой, и комитетом закон о предельной ответственности наркодилеров и конфискации имущества", - сказал РИА Новости Нилов.

Депутат уточнил, что инициатива по введению уголовной ответственности входит в пакет предложений, целью которого является прекращение пропаганды и распространения наркотиков и наркозависимости. Нилов отметил, что несколько лет назад уже вносил проект об уголовной ответственности для наркозависимых в Госдуму, но он не был поддержан.

"Сейчас у меня есть надежда. И не только потому, что профильные комитеты вдруг поменяли свое мнение. ... То внимание, которое лично Владимир Путин высказал публично - и совсем недавно, и раньше – вселяет надежду на ужесточение всей этой системы", - пояснил Нилов.