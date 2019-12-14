ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

В пресс-службе ведомства отметили, что по состоянию на 1 ноября всего действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд из России.

Под запрет на выезд из России попадают те, у кого сумма долга превышает 30 тысяч рублей, а просрочка платежа составляет более 90 дней.