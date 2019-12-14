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ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
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РИА Новости

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

11:18 14.12.2019 (обновлено: 14:46 14.12.2019)
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© РИА Новости / Эмин Джафаров / Перейти в фотобанкПассажиры проходят паспортный контроль в аэропорту
Пассажиры проходят паспортный контроль в аэропорту
© РИА Новости / Эмин Джафаров
Перейти в фотобанк
Пассажиры проходят паспортный контроль в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
В пресс-службе ведомства отметили, что по состоянию на 1 ноября всего действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд из России.
Ранее "Известия" со ссылкой на ФССП и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств сообщили, что в стране насчитывается около полутора миллионов должников по алиментам, 13 миллионов не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, два с половиной миллиона просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка семи-восьми миллионов должников по кредитам. Все они могут попасть в список невыездных.
Под запрет на выезд из России попадают те, у кого сумма долга превышает 30 тысяч рублей, а просрочка платежа составляет более 90 дней.
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Федеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
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Пятой колонне выезд на Колыму должен быть всегда свободным.
14 декабря, 11:28
vvab6
42400226
А что,либероСМИ не улавливают разницу между "могут попасть" и "попали"? Всё страшилки кропают!Ещё очень часто, какой-то депутат напишет дурацкий законопроект, а в новостях уже орут, как о принятом законе, хотя его и рассматривать-то не будут!
14 декабря, 11:34
Von Stirliz
45010122
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