ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
В пресс-службе ведомства отметили, что по состоянию на 1 ноября всего действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд из России.
Ранее "Известия" со ссылкой на ФССП и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств сообщили, что в стране насчитывается около полутора миллионов должников по алиментам, 13 миллионов не оплативших вовремя штрафы ГИБДД, два с половиной миллиона просрочивших оплату услуг ЖКХ и порядка семи-восьми миллионов должников по кредитам. Все они могут попасть в список невыездных.
Под запрет на выезд из России попадают те, у кого сумма долга превышает 30 тысяч рублей, а просрочка платежа составляет более 90 дней.
13 декабря, 01:14Эксперты объяснили, кому из россиян грозит запрет на выезд из страны