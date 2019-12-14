Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T09:35+0300
https://ria.ru/20191214/1562388391.html
Прокуратура начала проверку после пожара в наркодиспансере в Тюмени
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1036x0_80_0_0_7bd2dc16d8472bc6ee220cfe25555c3f.jpg
РИА Новости

Прокуратура начала проверку после пожара в наркодиспансере в Тюмени

09:35 14.12.2019
909
© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после пожара в наркодиспансере в Тюмени в результате которого госпитализировали 12 человек, сообщает в региональное ведомство.
Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ, что сообщение о пожаре в наркологическом диспансере на улице Новая 2, строение 3 в Тюмени поступило в 23.00 мск. В 23.15 мск пожар был локализован, а еще через 11 минут полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб, еще семь пострадали. Пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила, что 12 человек доставлены в больницу после пожара.
"Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проведение проверки, по ее результатам будет принято решение о внесении актов реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
000010
Обсудить 0
ТюменьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В Тюмени 12 человек попали в больницу после пожара в наркодиспансере
Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ставрополе нашли живыми мать и сына, пропавших пять дней назад
Склад горит на юге Москвы
В Москве перекрыли движение в районе пожара на складе
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали семь человек
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В Москве при ДТП машина упала в реку, погибли два человека
Пожарный
В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Адвокат рассказал, почему Лондон может отказать в экстрадиции Ассанжа
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдут 25 февраля
Полицейский автомобиль
В Приморье возбудили дело об обмане более 30 клиентов оконной фирмы
Автобус Scania столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-53 в Ивановской области
В Ивановской области автобус столкнулся с грузовиком
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния