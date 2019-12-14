ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после пожара в наркодиспансере в Тюмени в результате которого госпитализировали 12 человек, сообщает в региональное ведомство.
Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ, что сообщение о пожаре в наркологическом диспансере на улице Новая 2, строение 3 в Тюмени поступило в 23.00 мск. В 23.15 мск пожар был локализован, а еще через 11 минут полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб, еще семь пострадали. Пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила, что 12 человек доставлены в больницу после пожара.
"Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проведение проверки, по ее результатам будет принято решение о внесении актов реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.