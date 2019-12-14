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В Ставрополе нашли живыми мать и сына, пропавших пять дней назад
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РИА Новости

В Ставрополе нашли живыми мать и сына, пропавших пять дней назад

09:35 14.12.2019 (обновлено: 12:28 14.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Ставрополе обнаружили пропавших несколько дней назад женщину и ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Назеили Мусаелян и ее шестилетний сын ушли из дома 9 декабря. С тех пор они не появлялись в квартире и не связывались с близкими. Одиннадцатого декабря камеры обнаружили их в городской коррекционной школе № 33.
По предварительным данным, никаких преступлений в отношении Мусаелян и ее сына не совершалось. Обстоятельства их исчезновения будут выясняться в ходе опроса.
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"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
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