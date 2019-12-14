В Ставрополе нашли живыми мать и сына, пропавших пять дней назад

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Ставрополе обнаружили пропавших несколько дней назад женщину и ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Назеили Мусаелян и ее шестилетний сын ушли из дома 9 декабря. С тех пор они не появлялись в квартире и не связывались с близкими. Одиннадцатого декабря камеры обнаружили их в городской коррекционной школе № 33.
По предварительным данным, никаких преступлений в отношении Мусаелян и ее сына не совершалось. Обстоятельства их исчезновения будут выясняться в ходе опроса.
25 мая 2018, 08:00"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети