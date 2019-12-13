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На Ставрополье пропала женщина с ребенком
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РИА Новости

На Ставрополье пропала женщина с ребенком

16:45 13.12.2019 (обновлено: 16:46 13.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ
Автомобиль следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Следователи на Ставрополье ищут пропавшую женщину с сыном, сообщает следственное управление СК по региону.
"В следственные органы СК России по Ставропольскому краю поступило сообщение о том, что 9 декабря текущего года 46-летняя Назели Мусаелян и ее 6-летний сын ушли из дома и не вернулись", - говорится в сообщении.
По данному факту началась доследственная проверка, отмечает СК.
"Камеры видеонаблюдения 11 декабря зафиксировали женщину с ребенком в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 33 города Ставрополя", - добавили в СК.
Следственное управление СК по региону распространило приметы Мусаелян: ее рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие. Была одета в красное пальто с капюшоном, черные брюки, черные сапоги. Приметы мальчика: рост 100 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие. Был одет в черную шапку-ушанку, серую куртку, серые штаны, темные ботинки, добавили в СК.
Следствие просит всех, кому что-либо известно о женщине и ребенке, незамедлительно сообщить в ведомство.
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