Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T09:30+0300
https://ria.ru/20191214/1562388200.html
Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155631/58/1556315895_0:406:2919:2048_1036x0_80_0_0_144e3c34738dd2e66be94bd792b7cc88.jpg
РИА Новости

Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов

09:30 14.12.2019
6513
© Depositphotos / Andrey_KuzminУчитель забирает мобильный телефон на уроке
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
© Depositphotos / Andrey_Kuzmin
Учитель забирает мобильный телефон на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 10,6 тысячи - почти четверть - российских школ ограничили использование детьми мобильных телефонов, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

"У нас уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ - то есть примерно каждая четвертая - выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков", - сказала министр на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов
28 ноября, 19:03
В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
Она уточнила, что в Северной Осетии, Ингушетии, Белгородской области такое решение приняли 100% школ, в Камчатском крае - 37,5%, Магаданской области - 53,3%, Пермском крае - 58,8%, республике Марий Эл - 63,8%, Удмуртии - 60,9%, Кемеровской области - 67,3%, Курганской области - 50,9%, Свердловской области - 65,3%.
"Более того, три четверти опрошенных, и я с ними абсолютно солидарна, считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения", - добавила Васильева.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов Родительская слава родителям многодетных семей. 30 мая 2019
19 августа, 15:40
Кузнецова поддержала рекомендации по мобильным в школах
97201114
Обсудить 11
МинпросвещенияРоспотребнадзорРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
А надо чтобы все школы России ввели такие ограничения. Нечего идиотов растить.
14 декабря, 11:23
Фома Фомич
35100012
И это правильно ! Телефоны надо запретить и депутатам , а то сидят панимашь , в игрушки играются , в покемонов на заседаниях .
14 декабря, 10:50
Ельцин Центр
1961005
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре
Водители в маршрутках в Москве
СМИ: в Белгороде не оплатившую проезд девушку заставили попрошайничать
Полицейский автомобиль
Двое жителей Башкирии устроили стрельбу после отказа угостить их пивом
Цветущие маки
Пенсионерку приговорили к восьми месяцам за кусты мака в огороде
Прохожие на Красной площади в Москве
Исследование показало, сколько россияне потратят на Новый год
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ставрополе нашли живыми мать и сына, пропавших пять дней назад
Полиция
В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
Президент Владимир Путин
Путин внес в Госдуму проект закона о звании "Город трудовой доблести"
Пенсионное удостоверение
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Президент РФ Владимир Путин
В РФ появятся стандарты для специалистов со средним медобразованием
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Певец Лев Лещенко
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности для наркоманов
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Певица София Ротару
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния