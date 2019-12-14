Число жертв эпидемии кори на Самоа увеличилось до 72

В минувшее воскресенье сообщалось о 65 смертельных случаях и более 4,4 тысячи зарегистрированных фактов заболевания.
По данным, опубликованным в Twitter правительства, с начала вспышки эпидемии было зарегистрировано 5154 случая заражения, 74 из которых - за последние сутки.
Большая часть погибших - дети в возрасте до четырех лет.
Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября. Правительство сообщает, что в настоящий момент от кори привиты 93% населения страны.
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.