Число жертв эпидемии кори на Самоа увеличилось до 72

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число жертв эпидемии Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 72 человек, количество заболевших превысило пять тысяч, сообщает правительство страны.

В минувшее воскресенье сообщалось о 65 смертельных случаях и более 4,4 тысячи зарегистрированных фактов заболевания.

По данным, опубликованным в Twitter правительства, с начала вспышки эпидемии было зарегистрировано 5154 случая заражения, 74 из которых - за последние сутки.

Большая часть погибших - дети в возрасте до четырех лет.

Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября. Правительство сообщает, что в настоящий момент от кори привиты 93% населения страны.