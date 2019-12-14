Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемого Антоненко Андрея Сергеевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года", — заявил судья Сергей Вовк в ходе судебного заседания, трансляция велась на странице агентства УНН в Facebook.
В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — детский врач Юлия Кузьменко. Дугарь также фигурирует в деле. Основной причиной убийства следствие считает попытку дестабилизации социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".