Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — детский врач Юлия Кузьменко. Дугарь также фигурирует в деле. Основной причиной убийства следствие считает попытку дестабилизации социально-политической ситуации в стране.