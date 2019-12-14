Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в нарушении соглашения. Подробнее о ДРСМД – в инфографике Ria.ru.