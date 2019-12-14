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2019-12-14T09:12+0300
https://ria.ru/20191214/1562385874.html
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
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РИА Новости

Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы

04:02 14.12.2019 (обновлено: 09:12 14.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил в своем Twitter возможные последствия испытания США прежде запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) баллистической ракеты.
По его мнению, проведение тестов может стать черной датой для Европы, если за этим последует размещение американских ракет на континенте.

"Оно (размещение ракет. — Прим. ред.) вернет Европу к ядерной конфронтации времен холодной войны. Мрачный сценарий", — заявил Пушков.

МИД отреагировал на испытание Соединенными Штатами ракеты, ранее запрещенной ДРСМД, отметив, что этот факт тревожит ведомство.
Министр обороны Сергей Шойгу
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Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД
По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимира Ермакова, США провели тесты спустя несколько месяцев после выхода из Договора о РСМД. Это показывает, что разработка велась давно.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
1 февраля, 16:39
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальностиСША приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в нарушении соглашения. Подробнее о ДРСМД – в инфографике Ria.ru.
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Выход США из договора о РСМДВладимир ЕрмаковДоговор о РСМДМИД РФАлексей ПушковРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
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14 декабря, 06:58
ODOR SCROTUM
502901156
постить-не мешки ворочать
14 декабря, 07:30
ODOR SCROTUM
10100140
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