МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

"Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать", — заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ)

Он обратил внимание на то, что США провели тесты спустя несколько месяцев после выхода из ДРСМД. Это показывает, что разработка велась давно, пояснил Ермаков.