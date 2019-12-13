МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

"Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать", — заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Ермаков.
Он обратил внимание на то, что США провели тесты спустя несколько месяцев после выхода из ДРСМД. Это показывает, что разработка велась давно, пояснил Ермаков.
До 2 августа ракеты такого типа были запрещены российско-американским договором, но Вашингтон из него вышел. В Москве пообещали ответить зеркально.
В августе США успешно испытали другую крылатую ракету, ранее запрещенную соглашением.