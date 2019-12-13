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МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
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РИА Новости

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

11:07 13.12.2019 (обновлено: 11:42 13.12.2019)
10483
© Department of DefenseЗапуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
© Department of Defense
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать", — заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Ермаков.
Он обратил внимание на то, что США провели тесты спустя несколько месяцев после выхода из ДРСМД. Это показывает, что разработка велась давно, пояснил Ермаков.
До 2 августа ракеты такого типа были запрещены российско-американским договором, но Вашингтон из него вышел. В Москве пообещали ответить зеркально.
В августе США успешно испытали другую крылатую ракету, ранее запрещенную соглашением.
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Выход США из договора о РСМДМИД РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Россия по договору РСМД уничтожила ракет в 3-4 раза больше чем США. Теперь вопрос почему это произошло? Видимо США снова смошеничали с этим договором. Есть ли вообще смысл создавать новые договора с США? Они же паталогические мошенники.... постоянно обманывают и не исполняют пункты договоров.
13 декабря, 12:02
Алексей Степанов
1110000
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