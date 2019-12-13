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В США заявили об успешном испытании запрещенной договором РСМД ракеты
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РИА Новости

В США заявили об успешном испытании запрещенной договором РСМД ракеты

02:49 13.12.2019 (обновлено: 10:23 13.12.2019)
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© Department of DefenseЗапуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. 12 декабря 2019
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. 12 декабря 2019
© Department of Defense
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. 12 декабря 2019
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первое испытание американской баллистической ракеты, запрещенной ранее договором РСМД, прошло успешно, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

"Сегодня ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office — SCO) успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования", — сообщил он в Twitter.

Ранее представитель калифорнийской авиабазы "Ванденберг", откуда пустили ракету, рассказал РИА Новости, что США проводят оценку результатов состоявшегося в четверг теста.
В пятницу Эспер уточнил, что работа по созданию готового к пуску прототипа заняла менее девяти месяцев вместо двух лет.
До 2 августа ракеты средней и меньшей дальности были запрещены российско-американским договором РСМД, но Вашингтон из него вышел. В Москве пообещали ответить зеркально.
В августе США успешно испытали другую крылатую ракету, ранее запрещенную договором РСМД.
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Марк ЭсперВыход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМинистерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
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