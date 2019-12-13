В США заявили об успешном испытании запрещенной договором РСМД ракеты

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первое испытание американской баллистической ракеты, запрещенной ранее договором РСМД, прошло успешно, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
"Сегодня ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office — SCO) успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования", — сообщил он в Twitter.
Ранее представитель калифорнийской авиабазы "Ванденберг", откуда пустили ракету, рассказал РИА Новости, что США проводят оценку результатов состоявшегося в четверг теста.
В пятницу Эспер уточнил, что работа по созданию готового к пуску прототипа заняла менее девяти месяцев вместо двух лет.
До 2 августа ракеты средней и меньшей дальности были запрещены российско-американским договором РСМД, но Вашингтон из него вышел. В Москве пообещали ответить зеркально.
В августе США успешно испытали другую крылатую ракету, ранее запрещенную договором РСМД.