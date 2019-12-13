В США заявили об успешном испытании запрещенной договором РСМД ракеты

"Сегодня ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office — SCO) успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования", — сообщил он в Twitter.

В пятницу Эспер уточнил, что работа по созданию готового к пуску прототипа заняла менее девяти месяцев вместо двух лет.