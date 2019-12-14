В Приморском океанариуме появились редкие мягкие кораллы из Тайваня

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Кораллы редкого мягкого вида прибыли в Кораллы редкого мягкого вида прибыли в Приморский океанариум из Тайваня , сообщает океанариум.

"Редкие виды мягких кораллов привезли в Приморский океанариум с острова Тайвань. После адаптации экзотические животные переедут в биотоп кораллового рифа, воссозданный в экспозиции океанариума", - говорится в сообщении океанариума.

Отмечается, что кораллы этих трех видов - синулярии, лобофитумы и саркофитоны - редкость для российских океанариумов.

"Кораллы, как и многие другие гидробионты, имеют интересную особенность - животные одного вида выглядят совершенно по-разному в зависимости от места проживания. Например, на юге Тайваня обитают одни синулярии или саркофитоны, на севере - другие, на архипелаге Пэнху - третьи. Животные, которых мы привезли сейчас, - редкость для океанариумов России", - приводятся в сообщении слова главного специалиста сектора экзотических животных Виталия Сухинина.

В настоящий момент привезенные синулярии, лобофитумы и саркофитоны проходят адаптацию в аквариальной системе для беспозвоночных, которая появилась в Приморском океанариуме в прошлом году благодаря содействию Международного благотворительного фонда "Константиновский".