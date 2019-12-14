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2019-12-14T03:45+0300
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В Приморском океанариуме появились редкие мягкие кораллы из Тайваня
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РИА Новости

В Приморском океанариуме появились редкие мягкие кораллы из Тайваня

03:45 14.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморский океанариум на острове Русский во Владивостоке
Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Кораллы редкого мягкого вида прибыли в Приморский океанариум из Тайваня, сообщает океанариум.
"Редкие виды мягких кораллов привезли в Приморский океанариум с острова Тайвань. После адаптации экзотические животные переедут в биотоп кораллового рифа, воссозданный в экспозиции океанариума", - говорится в сообщении океанариума.
Отмечается, что кораллы этих трех видов - синулярии, лобофитумы и саркофитоны - редкость для российских океанариумов.
"Кораллы, как и многие другие гидробионты, имеют интересную особенность - животные одного вида выглядят совершенно по-разному в зависимости от места проживания. Например, на юге Тайваня обитают одни синулярии или саркофитоны, на севере - другие, на архипелаге Пэнху - третьи. Животные, которых мы привезли сейчас, - редкость для океанариумов России", - приводятся в сообщении слова главного специалиста сектора экзотических животных Виталия Сухинина.
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В настоящий момент привезенные синулярии, лобофитумы и саркофитоны проходят адаптацию в аквариальной системе для беспозвоночных, которая появилась в Приморском океанариуме в прошлом году благодаря содействию Международного благотворительного фонда "Константиновский".
Отмечается, что эта система уже позволила вырастить целую колонию мягких и горгониевых кораллов. В 2019 году в экспозиции "Эволюции жизни в океане" появились два аквариума с мягкими кораллами, где специалистам с природной точностью удалось воссоздать экосистему кораллового рифа "начала времен".
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Приморский океанариумТайваньВладивостокПриморский крайОбщество
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