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2019-12-14T01:56+0300
https://ria.ru/20191214/1562385057.html
СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
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РИА Новости

СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы

01:22 14.12.2019 (обновлено: 01:56 14.12.2019)
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© AFP 2019 / Tim SloanОснователь Blackwater американец Эрик Принс. 2007 год
Основатель Blackwater американец Эрик Принс. 2007 год
© AFP 2019 / Tim Sloan
Основатель Blackwater американец Эрик Принс. 2007 год . Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Основатель частной военной компании Academi (ранее известной под названием Blackwater) Эрик Принс в прошлом месяце провел встречу в Каракасе с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, о которой было известно представителю администрации США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Блумберг отмечает, что поездка была инициативой Принса, однако о ней был проинформирован некий высокопоставленный чиновник США. Остается "неясным", была ли целью встречи передача официального сообщения американской администрации властям Венесуэлы или речь шла о бизнес интересах Принса. Президент Венесуэлы Николас Мадуро был позднее проинформирован о визите, сообщает агентство.
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По информации Блумберг, в ходе визита Принс предложил заключить некую деловую сделку. Как утверждает один из источников, Принс предложил направить в страну сотрудников для проведения программ подготовки полицейских сил Венесуэлы и обеспечения защиты судей и политических кандидатов.
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что госдепартаменту не известно о визите Принса, он отметил, что любые деловые предложения "нарушали бы санкции, введенные США".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источник сообщало, что советники президента США Дональда Трампа разрабатывают более агрессивные стратегии по отношению к Венесуэле, так как Трамп теряет уверенность, что оппозиция сможет помешать президенту страны Николасу Мадуро управлять страной. Среди новых подходов, которые обсуждали чиновники, была в том числе возможность сотрудничества с Россией с целью вывода с политической арены главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, отмечало агентство.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Blackwater была основана в 1996 году как частная американская военная компания, которая по сути стала армией. Компания до 2009 года участвовала в войне в Ираке по контракту с правительством США, предоставляя военные и охранные услуги. Компанию неоднократно обвиняли в убийствах мирных жителей. Так, в 2004 году после гибели от рук боевиков четырех служащих Blackwater компания начала военные действия, которые стали известны как первая битва за Фаллуджу и привели к гибели почти 600 мирных жителей.
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29 ноября, 11:20Сказано в эфире
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Делси РодригесBlackwaterНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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