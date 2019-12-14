СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы

Блумберг отмечает, что поездка была инициативой Принса, однако о ней был проинформирован некий высокопоставленный чиновник США. Остается "неясным", была ли целью встречи передача официального сообщения американской администрации властям Венесуэлы или речь шла о бизнес интересах Принса. Президент Венесуэлы Николас Мадуро был позднее проинформирован о визите, сообщает агентство.

По информации Блумберг, в ходе визита Принс предложил заключить некую деловую сделку. Как утверждает один из источников, Принс предложил направить в страну сотрудников для проведения программ подготовки полицейских сил Венесуэлы и обеспечения защиты судей и политических кандидатов.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что госдепартаменту не известно о визите Принса, он отметил, что любые деловые предложения "нарушали бы санкции, введенные США".

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источник сообщало, что советники президента США Дональда Трампа разрабатывают более агрессивные стратегии по отношению к Венесуэле, так как Трамп теряет уверенность, что оппозиция сможет помешать президенту страны Николасу Мадуро управлять страной. Среди новых подходов, которые обсуждали чиновники, была в том числе возможность сотрудничества с Россией с целью вывода с политической арены главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства, отмечало агентство.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.