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2019-12-14T00:34+0300
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Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
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РИА Новости

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

00:34 14.12.2019
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© РИА НовостиМесто убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
© РИА Новости
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017 . Архивное фото
КИЕВ, 14 дек – РИА Новости. Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
"Ходатайство…удовлетворить. Взять подозреваемую под стражу сроком до 8 февраля 2020 года", - заявил судья Сергей Вовк в ходе судебного заседания, трансляцию велась на странице агентства УНН в Facebook.
В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Дугарь также фигурирует в деле. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Цветы и свечи во время акции памяти Павла Шеремета в Киеве. 20 июля 2017
Вчера, 05:33
Аваков заявил, что следствие "видит" инициаторов убийства Шеремета
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Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковПавел ШереметКиевВ мире
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