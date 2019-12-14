Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю

На днях инвестиционная группа Principles of Responsible Investing (PRI), куда входят инвестиционные компании с совокупным пакетом ценных бумаг в 86 триллионов долларов, озвучила доклад , из которого следует, что человечество уже в двух шагах от бескарбонового будущего, но есть пара нюансов.

PRI, отметим, — это не просто союз инвесторов. Это объединение, которое Организация объединенных наций регулярно использует для проведения тех или иных исследований, а результаты изысканий озвучиваются с главной трибуны ООН.

В докладе говорится, что на фоне изменений климата, растущего общественного внимания к данной проблеме и стремительно дешевеющих экологически чистых источников энергии компании, выбрасывающие в атмосферу наибольшее количество парниковых газов, не смогут вести свой бизнес как прежде. В категорию "убийц экологии" попал целый ряд направлений промышленности. Привычно отмечены предприятия, занятые добычей и переработкой углеводородного топлива, а компанию им составили крупные сельскохозяйственные холдинги и автоконцерны.

Аграрии виноваты в том, что выращивают скот, чье мировое поголовье только в сегменте "крупный рогатый" превышает полтора миллиарда голов. Ничего не подозревающие буренки создают естественными выхлопами 18 процентов всех парниковых газов — больше, чем все самолеты, автомобили и прочий транспорт, вместе взятые. При производстве всех типов сельскохозяйственных удобрений, разведении скота, забое, обработке и последующей транспортировке мясных продуктов генерируется еще девять процентов двуокиси углерода. Но и это не все. По мнению специалистов из Food and Agricultural Organization , рогатое поголовье производит порядка сотни других газов, включая треть мирового метана, нагревающего атмосферу в двадцать раз быстрее двуокиси углерода, и две трети суммарного объема аммиака.

Не меньше виноваты и производители автотранспорта. Для производства машин массово используются уголь, нефть и газ — как в качестве источников энергии, так и продуктов их переработки. При этом, как свидетельствует западная статистика , каждый сожженный вашей машиной литр бензина — это около трех килограммов различных парниковых газов, попавших в атмосферу. В результате добычи каждого литра нефти, ее переработки и последующего превращения в бензин или дизель выбрасывается еще два килограмма. Только в Соединенных Штатах, стране с наибольшим количеством автомобилей на душу населения, все виды транспорта отвечают за треть всех выбросов.

Свою ложку дегтя добавляет и добывающая промышленность. В той же Америке, как первой экономике мира, на долю различных видов ископаемого топлива приходится следующее количество выбросов : уголь — 24%, природный газ — 31%, нефтепродукты — 45%. Последний пункт не случаен: Штаты активно добывают так называемую трудноизвлекаемую нефть из битуминозных песков и малопроницаемых пластов, от чего затраты энергии растут в геометрической прогрессии.

Так вот. По мнению борцов за экологию и условное детство Греты Тунберг, человечество должно еще вчера было отказаться от массовой добычи углеводородов, резко уменьшить общее поголовье скота и в разы сократить производство автомобилей с ДВС. Взамен семи миллиардам человек, немалая часть которых живет в местах с не самым благоприятным климатом либо ужинает не каждый вечер, предлагается перейти на овощную диету, биотопливо на основе спирта и электрокары.

В конце своего доклада PRI озвучивает убийственный для транснационального бизнеса прогноз. Если мировые правительства продолжат закручивать зеленые гайки, капитализация компаний из указанных отраслей производства уже к 2025 году может рухнуть на 2,3 триллиона долларов. Предприятия угольного сектора потеряют порядка 44% своей стоимости, а их нефтегазовые коллеги — 31%.

И тут встает вопрос: кто будет закрывать растущую пропасть потребления, потому как спрос на углеводородное топливо стабильно растет и достигнет исторического максимума в районе 2028-2030 годов?

Предсказать последствия нынешнего зеленого курса несложно: массовое банкротство профильных компаний, сокращение рабочих мест, рост цен на энергоносители и всевозможные категории товаров — от фарша до моторных масел.

Теперь учтем фон: на этой неделе на 25-й Конференции ООН об изменении климата в Мадриде генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш заявил , что человечество подошло к критической черте. Все прогрессивные страны, по мнению генсека, должны либо твердо встать на путь отказа от ископаемого топлива (в первую очередь угля) и ежегодно снижать выбросы парниковых газов в атмосферу, либо принять на себя всю полноту ответственности за убийство планеты. Параллельно бушует человек года по версии Time, Грета Тунберг, требующая от Канады и Норвегии свернуть добычу нефти и газа (возможно, к некоторому ужасу тех, кто еще вчера просто хотел убрать с рынка энергоносителей угольщиков и потирал руки в предвкушении передела мирового рынка ресурсов).