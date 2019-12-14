Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T08:06+0300
https://ria.ru/20191214/1562371035.html
Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю
https://cdn25.img.ria.ru/images/156237/36/1562373622_0:151:3072:1879_1036x0_80_0_0_dcfc84d400c29f77201b8dd9022529c5.jpg
РИА Новости

Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю

08:00 14.12.2019 (обновлено: 08:06 14.12.2019)
23646
© AP Photo / Matt DunhamАкция протеста против изменеия климата в Лондоне
Акция протеста против изменеия климата в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
На днях инвестиционная группа Principles of Responsible Investing (PRI), куда входят инвестиционные компании с совокупным пакетом ценных бумаг в 86 триллионов долларов, озвучила доклад, из которого следует, что человечество уже в двух шагах от бескарбонового будущего, но есть пара нюансов.
PRI, отметим, — это не просто союз инвесторов. Это объединение, которое Организация объединенных наций регулярно использует для проведения тех или иных исследований, а результаты изысканий озвучиваются с главной трибуны ООН.
В докладе говорится, что на фоне изменений климата, растущего общественного внимания к данной проблеме и стремительно дешевеющих экологически чистых источников энергии компании, выбрасывающие в атмосферу наибольшее количество парниковых газов, не смогут вести свой бизнес как прежде. В категорию "убийц экологии" попал целый ряд направлений промышленности. Привычно отмечены предприятия, занятые добычей и переработкой углеводородного топлива, а компанию им составили крупные сельскохозяйственные холдинги и автоконцерны.
Аграрии виноваты в том, что выращивают скот, чье мировое поголовье только в сегменте "крупный рогатый" превышает полтора миллиарда голов. Ничего не подозревающие буренки создают естественными выхлопами 18 процентов всех парниковых газов — больше, чем все самолеты, автомобили и прочий транспорт, вместе взятые. При производстве всех типов сельскохозяйственных удобрений, разведении скота, забое, обработке и последующей транспортировке мясных продуктов генерируется еще девять процентов двуокиси углерода. Но и это не все. По мнению специалистов из Food and Agricultural Organization, рогатое поголовье производит порядка сотни других газов, включая треть мирового метана, нагревающего атмосферу в двадцать раз быстрее двуокиси углерода, и две трети суммарного объема аммиака.
Коровы
21 июня, 02:00РИА Наука
Ученые выяснили, как развал колхозов повлиял на выбросы парниковых газов
Не меньше виноваты и производители автотранспорта. Для производства машин массово используются уголь, нефть и газ — как в качестве источников энергии, так и продуктов их переработки. При этом, как свидетельствует западная статистика, каждый сожженный вашей машиной литр бензина — это около трех килограммов различных парниковых газов, попавших в атмосферу. В результате добычи каждого литра нефти, ее переработки и последующего превращения в бензин или дизель выбрасывается еще два килограмма. Только в Соединенных Штатах, стране с наибольшим количеством автомобилей на душу населения, все виды транспорта отвечают за треть всех выбросов.
Свою ложку дегтя добавляет и добывающая промышленность. В той же Америке, как первой экономике мира, на долю различных видов ископаемого топлива приходится следующее количество выбросов: уголь — 24%, природный газ — 31%, нефтепродукты — 45%. Последний пункт не случаен: Штаты активно добывают так называемую трудноизвлекаемую нефть из битуминозных песков и малопроницаемых пластов, от чего затраты энергии растут в геометрической прогрессии.
Так вот. По мнению борцов за экологию и условное детство Греты Тунберг, человечество должно еще вчера было отказаться от массовой добычи углеводородов, резко уменьшить общее поголовье скота и в разы сократить производство автомобилей с ДВС. Взамен семи миллиардам человек, немалая часть которых живет в местах с не самым благоприятным климатом либо ужинает не каждый вечер, предлагается перейти на овощную диету, биотопливо на основе спирта и электрокары.
Берегите природу, мать вашу! До чего может довести Тунберг
7 декабря, 14:00Акценты
Берегите природу, мать вашу! До чего может довести ТунбергОтказавшись от самолетов, автомобилей и телефонов, вы, наверное, немного снизите выбросы CO2. В ООН предлагают пойти дальше и перестать добывать нефть. Ну а потом можно просто сравнять все города с землей, чтобы планета отдохнула.
В конце своего доклада PRI озвучивает убийственный для транснационального бизнеса прогноз. Если мировые правительства продолжат закручивать зеленые гайки, капитализация компаний из указанных отраслей производства уже к 2025 году может рухнуть на 2,3 триллиона долларов. Предприятия угольного сектора потеряют порядка 44% своей стоимости, а их нефтегазовые коллеги — 31%.
И тут встает вопрос: кто будет закрывать растущую пропасть потребления, потому как спрос на углеводородное топливо стабильно растет и достигнет исторического максимума в районе 2028-2030 годов?
Предсказать последствия нынешнего зеленого курса несложно: массовое банкротство профильных компаний, сокращение рабочих мест, рост цен на энергоносители и всевозможные категории товаров — от фарша до моторных масел.
Активисты участвуют в студенческом марше по изменению климата в Лос-Анджелесе, 1 ноября 2019 года
10 декабря, 08:00
Взгляд извне на зеленое безумие
Теперь учтем фон: на этой неделе на 25-й Конференции ООН об изменении климата в Мадриде генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш заявил, что человечество подошло к критической черте. Все прогрессивные страны, по мнению генсека, должны либо твердо встать на путь отказа от ископаемого топлива (в первую очередь угля) и ежегодно снижать выбросы парниковых газов в атмосферу, либо принять на себя всю полноту ответственности за убийство планеты. Параллельно бушует человек года по версии Time, Грета Тунберг, требующая от Канады и Норвегии свернуть добычу нефти и газа (возможно, к некоторому ужасу тех, кто еще вчера просто хотел убрать с рынка энергоносителей угольщиков и потирал руки в предвкушении передела мирового рынка ресурсов).
Доклад PRI — это запоздалая реакция мирового бизнеса на изменение глобальной конъюнктуры энергетики. Как показала практика, охота на ведьм — занятие весьма увлекательное. И те, кого на это дело подрядили за хорошие деньги под гарантии полной безнаказанности, быстро входят во вкус и продолжают травлю даже после того, как первоначально назначенные враги отправлены на свалку истории. А потому нас ждет дальнейшее противостояние защитников детства и крупного бизнеса. Однажды выпущенного джинна очень сложно загнать обратно в лампу.
Угольная электростанция
12 ноября, 08:00
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
33610415122155
Обсудить 63
Грета ТунбергЭкологияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Выход есть, нужно одеть каждой бурёнке по выхлопному фильтру :))
14 декабря, 08:55
maks.chuprin.87
13330001
..слышал бы тебя Гринпис- Аркадий, да некогда им, на шашлыках они... (с) КВН Нягань.
14 декабря, 08:18
iinvisible.man.12
25200001
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Триумф Бориса Джонсона: история ведет желающих, а остальных — тащит
Глава Национальной полиции Сергей Князев оглашает доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
"Играл на балалайке". Что не так с версией убийства Шеремета
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Сухарева башня
"Москва в страхе". Какое послание оставил "колдун с Сухаревой башни"
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Британский суд поставит точку в деле о "миллиардах Януковича"
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
"Адские санкции США": почему нам не стоит их бояться
Вид на Спасскую башню Московского Кремля с Манежной площади
Стало известно, за что в России не любят Запад
IX Международная выставка вооружений Russian Expo Arms-2013
"Способов много": как военные летчики обманывают летящие в них ракеты
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Участок строительства газопровода Северный поток — 2
В Госдуме оценили заявление Украины о "Северном потоке — 2"
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Песков прокомментировал переговоры "на повышенных тонах" в Париже
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30В партии "Яблоко" сменился председатель
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния