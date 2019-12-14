ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку: до 6,25%. Это сделает кредиты и ипотеку еще доступнее, но отрицательно скажется на доходности вкладов. РИА Новости разбиралось, каких предложений стоит ждать от банков и что будет с курсом доллара.

Низкая инфляция и стабильный рубль

Очередное изменение ключевой ставки стало возможным благодаря полной победе над инфляцией. Еще два месяца назад глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила в интервью CNBC, что достижение целевого показателя в 4% позволяет Банку России смягчать денежно-кредитную политику.

В ноябре темпы роста цен оказались даже ниже — 3,5%. Причем недельная инфляция в первые дни декабря и вовсе опустилась до символических 0,1%. Еще летом многие экономисты опасались, что увеличение бюджетных трат на нацпроекты ухудшит показатели, но этого не произошло и ЦБ приступил к более решительным действиям.

Еще один немаловажный фактор, позволивший продолжить игру на понижение, — устойчивость рубля. В середине декабря биржевой курс доллара упал до отметки 62,55 — впервые с конца июня. Ситуация с евро еще лучше — пробита психологически важная отметка в 70 рублей, в последний раз такое было в начале марта 2018-го. И большинство аналитиков уверены, что в ближайшие полгода курс не превысит 64 рубля за доллар.

Главным экономическим эффектом от снижения ключевой ставки должен стать приток дешевых денег в финансовую систему страны, благодаря чему у бизнеса появится возможность привлекать больше инвестиций в собственное развитие и реструктуризировать предыдущие займы.

Что будет с ключевой ставкой в следующем году — вопрос открытый. Часть экономистов считает, что ЦБ продолжит снижение — как минимум до 6%, ведь в первом квартале инфляция, по оценкам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, не превысит 2,5%.

"Есть целый ряд других факторов — и продажи товаров длительного пользования, тех же автомобилей, и вялая ситуация на рынке труда. Все это указывает, что есть проблемы с совокупным спросом", — уверен министр.

С другой стороны, в следующем году Банк России может принимать решения исходя в первую очередь не из базовых показателей инфляции, а скорее из того, что в первые месяцы не до конца проявится эффект от предыдущих нескольких снижений. Значит, имеет смысл взять паузу, хотя бизнес призывает опустить ставку до 5%.

Ипотечный бум

Для простых россиян главное следствие смягчения денежно-кредитной политики регулятора — более дешевая ипотека. При предыдущих изменениях ставки ведущие отечественные банки начинали предлагать жилищные кредиты под меньший процент спустя одну-две недели.

"Ставки опять снижаются, и потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе — это вполне реально", — прогнозировала Набиуллина в начале декабря.

Уже сейчас некоторые кредитные организации предлагают клиентам ипотеку дешевле 8%. Так, в банке ДОМ.РФ минимальная ставка на покупку жилья — 7,3%.

Но остальные банки пока сохраняют более высокий процент. Так, в Альфа-Банке жилищные кредиты стартуют от 8,09%, в Газпромбанке — от 8,1%, в Россельхозбанке — от 8,2%, в ВТБ — от 8,4%.

Отметим, что до 31 декабря 2022 года в нескольких банках действуют особые ставки для семей с двумя (и более) детьми. Для них в Промсвязьбанке ипотека начинается от 4,5%, в ДОМ.РФ — от 4,9%, в Сбербанке — от пяти.

Учитывая, что ЦБ может взять паузу с ключевой ставкой, ближайшие пара недель — лучшее время для покупки новой квартиры. Ведь подешевевшая ипотека повысит спрос на жилье, а застройщики не успеют резко увеличить объем вводимых площадей. И цены на недвижимость постепенно пойдут вверх.

Кредиты

Обычные займы тоже подешевеют. Но это не значит, что Россию ждет стремительный рост потребительского кредитования, ведь по новым правилам банки обязаны рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПДН) клиентов.

По сути, ПДН представляет собой соотношение ежемесячных платежей по кредитам с доходами заемщиков. И если этот показатель слишком высокий, банки обязаны резервировать дополнительную часть собственных средств. Поэтому в таких случаях финансовые организации предпочитают отказывать в кредите и инвестировать в более доходные активы.