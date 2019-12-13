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В Нигерии убили четырех похищенных представителей гуманитарной НПО
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РИА Новости

В Нигерии убили четырех похищенных представителей гуманитарной НПО

23:53 13.12.2019
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Похитители убили четырех человек, взятых в заложники в июле при нападении на гуманитарный конвой неправительственной организации "Действие против голода" (Action against Hunger) на северо-востоке Нигерии, сообщается на сайте организации.
В июле неизвестные напали на конвой организации в нигерийском штате Борно, один человек погиб, шестеро пропали без вести. Среди похищенных находился сотрудник международной неправительственной организации "Действие против голода", два водителя и три сотрудника министерства здравоохранения страны. В сентябре сообщалось об убийстве одного из заложников. Ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.
"Действие против голода" самым решительным образом осуждает эти четыре убийства и крайне сожалеет, что призывы организации к освобождению заложников не были услышаны", - заявляет организация.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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