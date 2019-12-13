В Нигерии убили четырех похищенных представителей гуманитарной НПО

"Действие против голода" самым решительным образом осуждает эти четыре убийства и крайне сожалеет, что призывы организации к освобождению заложников не были услышаны", - заявляет организация.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.