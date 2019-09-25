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РИА Новости

В Нигерии убили похищенного в июле представителя гуманитарной НПО

17:44 25.09.2019
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© Flickr / S MartinВооруженный солдат в Нигерии
Вооруженный солдат в Нигерии
© Flickr / S Martin
Вооруженный солдат в Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Похитители убили сотрудника международной неправительственной организации "Действие против голода" (Action against Hunger), находящегося в группе шести похищенных в июле на северо-востоке Нигерии, сообщается на сайте организации.
В июле неизвестные напали на конвой организации в нигерийском штате Борно, один человек погиб, шесть пропали без вести. Ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.
"Вооруженная группировка, удерживающая в плену сотрудника организации "Действие против голода", двух водителей и трех работников министерства здравоохранения, казнила одного заложника", - говорится в официальном заявлении НПО.
"Действие против голода" самым решительным образом осуждает это убийство и призывает к немедленному освобождению заложников, напоминая, что они находились на северо-востоке страны только лишь для того, чтобы помочь самым уязвимым", - заявляет организация.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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