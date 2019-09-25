В Нигерии убили похищенного в июле представителя гуманитарной НПО

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Похитители убили сотрудника международной неправительственной организации "Действие против голода" (Action against Hunger), находящегося в группе шести похищенных в июле на северо-востоке Нигерии, сообщается на сайте организации.

В июле неизвестные напали на конвой организации в нигерийском штате Борно, один человек погиб, шесть пропали без вести. Ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.

"Вооруженная группировка, удерживающая в плену сотрудника организации "Действие против голода", двух водителей и трех работников министерства здравоохранения, казнила одного заложника", - говорится в официальном заявлении НПО.

"Действие против голода" самым решительным образом осуждает это убийство и призывает к немедленному освобождению заложников, напоминая, что они находились на северо-востоке страны только лишь для того, чтобы помочь самым уязвимым", - заявляет организация.