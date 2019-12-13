Лукашенко поздравил Джонсона с победой на выборах в Британии

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с убедительной победой партии консерваторов на внеочередных парламентских выборах, выразив надежду на плодотворное сотрудничество, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия . Теперь лидеру консерваторов и премьеру Джонсону предстоит сформировать правительство.

"Лучший за последние несколько десятилетий результат консерваторов свидетельствует о поддержке обществом вашей деятельности по консолидации нации и готовности брать на себя ответственность за самые сложные политические решения. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество с новым правительством вашей страны, которая является одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Беларуси в Европе", - процитировали поздравление в пресс-службе.

По ее данным, Лукашенко также пожелал Джонсону доброго здоровья, успехов в ответственной политической деятельности в интересах Соединенного Королевства и его жителей.

Британские консерваторы одержали самую убедительную победу на выборах с 1987 года: они получили 365 мест в парламенте, свидетельствуют результаты подсчета данных со всех 650 участков. Лейбористы, в частности, получили 203 места. Явка на выборах составила более 67%.

Прошедшие выборы стали результатом политического кризиса в стране из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. Теперь сомнений в том, что Brexit состоится и состоится в январе, почти ни у кого не осталось.