Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T23:36+0300
https://ria.ru/20191213/1562383994.html
Лукашенко поздравил Джонсона с победой на выборах в Британии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156170/24/1561702424_0:0:3024:1700_1036x0_80_0_0_0361060bdd20c27bab59a27157102931.jpg
РИА Новости

Лукашенко поздравил Джонсона с победой на выборах в Британии

23:36 13.12.2019
245
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с убедительной победой партии консерваторов на внеочередных парламентских выборах, выразив надежду на плодотворное сотрудничество, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
На прошедших накануне досрочных парламентских выборах с большим отрывом победила Консервативная партия. Теперь лидеру консерваторов и премьеру Джонсону предстоит сформировать правительство.
"Лучший за последние несколько десятилетий результат консерваторов свидетельствует о поддержке обществом вашей деятельности по консолидации нации и готовности брать на себя ответственность за самые сложные политические решения. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество с новым правительством вашей страны, которая является одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Беларуси в Европе", - процитировали поздравление в пресс-службе.
По ее данным, Лукашенко также пожелал Джонсону доброго здоровья, успехов в ответственной политической деятельности в интересах Соединенного Королевства и его жителей.
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Вчера, 22:07
Джонсон указал Шотландии на недопустимость второго референдума
Британские консерваторы одержали самую убедительную победу на выборах с 1987 года: они получили 365 мест в парламенте, свидетельствуют результаты подсчета данных со всех 650 участков. Лейбористы, в частности, получили 203 места. Явка на выборах составила более 67%.
Прошедшие выборы стали результатом политического кризиса в стране из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. Теперь сомнений в том, что Brexit состоится и состоится в январе, почти ни у кого не осталось.
Ранее Лукашенко неоднократно отмечал, что является "ярым сторонником единого Евросоюза без Brexit, потому как Европейский союз является одной из мировых геополитических опор". В то же время белорусский премьер-министр Сергей Румас заявлял, что возможности для сотрудничества Белоруссии и Великобритании после Brexit будут возрастать.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Вчера, 16:48
Триумф Бориса Джонсона: история ведет желающих, а остальных — тащит
2501010
Обсудить 1
Борис ДжонсонАлександр ЛукашенкоКонсервативная партия ВеликобританииВеликобританияБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Военные и полиция Нигерии
В Нигерии убили четырех похищенных представителей гуманитарной НПО
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон указал Шотландии на недопустимость второго референдума
Вашингтон
США пригрозили Китаю пошлинами в случае нарушения условий сделки
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Украина продолжает работу над визитом Зеленского в Белый дом
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
США предупредили Иран о решительном ответе на атаки против американцев
Гавкайте в другом месте: политолога выгнали из студии 60 минут
"Гавкайте в другом месте": политолога выгнали из студии "60 минут"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла слова Зеленского о "ничьей" на саммите в Париже
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Песков оценил сообщения о "повышенных тонах" на саммите в Париже
Вид Анкары
Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян
Кинорежиссер Роман Полански
Роман Полански: Харви Вайнштейн испортил мою репутацию
Пассажирский самолет в небе
В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Киев надеется на остановку "Северного потока — 2" на фоне санкций США
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
00:34Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
00:30"Яблоко" изберет новое руководство и начнет подготовку к выборам
Лента новостейМолния