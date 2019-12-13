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2019-12-13T23:56+0300
https://ria.ru/20191213/1562383830.html
"Гавкайте в другом месте": политолога выгнали из студии "60 минут"
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РИА Новости

"Гавкайте в другом месте": политолога выгнали из студии "60 минут"

23:25 13.12.2019 (обновлено: 23:56 13.12.2019)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" после перепалки с ведущим Евгением Поповым.
Спор возник из-за того, что Окара назвал "психологически травмированными" жителей станицы Луганской, которые положительно отзываются о России.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 23:05
Скабеева высмеяла слова Зеленского о "ничьей" на саммите в Париже
На возражения ведущего эксперт заявил, что ему не позволяют говорить в студии.
"А если я два слова скажу, начинают гавкать", — добавил он.
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию.
"Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Тогда эксперт покинул студию.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРСитуация на УкраинеЕвгений ПоповРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Так, там все гавкают без исключения, просто дикость какая то.
13 декабря, 23:43
Игорь Розенер
19100012
Цирк...они реально думают, что мы в эти все «изгнания» верим? Озвучьте зарплаты «политологов» на телеканалах!
14 декабря, 00:32
Руслан Тлеуж
1710105
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