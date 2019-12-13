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2019-12-13T23:14+0300
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Скабеева высмеяла слова Зеленского о "ничьей" на саммите в Париже
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РИА Новости

Скабеева высмеяла слова Зеленского о "ничьей" на саммите в Париже

23:05 13.12.2019 (обновлено: 23:14 13.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла заявление президента Украины Владимира Зеленского о ничьей на переговорах в "нормандском формате" в Париже.
Ранее замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что российской стороне удалось помешать украинской делегации поменять условия Минских соглашений, а также убрать из документа ссылки на изменения Конституции Украины. Помимо этого, украинская сторона также не смогла изменить прописанную в "формуле Штайнмайера" очередность проведения выборов и перехода границы под контроль ВСУ. Он отметил, что в Киеве хотели переработать согласованный ранее документ, однако Владимир Путин не позволил этого сделать.
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"Ну ничья так ничья", — написала Скабеева в Telegram, изложив заявление Руденко.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностью встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в регионе.
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Ольга СкабееваСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРАндрей РуденкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаСитуация на УкраинеВ мире
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