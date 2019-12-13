Скабеева высмеяла слова Зеленского о "ничьей" на саммите в Париже

В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже

В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже

В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в регионе.